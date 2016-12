Jordskredfare på Innherred

NVE melder på varsom.no at det er en viss fare for jordskred på Innherred. Bakgrunnen for varselet er følgende:

"Det ventes mye regn torsdag. Nedbøren starter alle rede natt til torsdag. Stigende temperaturer vil også føre til snøsmelting i områder med snødekke. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis meget høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales."

Værvarselet for Levanger ser slik ut:

Værvarselet for Verdal ser slik ut:

Det skal være gult nivå både torsdag og fredag i følge NVE.