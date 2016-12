Losje gir gave til forening mot seksuelle overgrep

Losje St. Olav i Levanger og Verdal gir 4070 kroner til LMSO Nord-Trøndelag i gave.

Medlem Svein Aasan fra losjen møtte tre av personene fra LMSOs arbeidsgruppe i fylket for å dele ut sjekken like før jul.

– Vi vil støtte lokale lag og foreninger. I fjor ga vi penger til demensforeningen i Levanger og Verdal. Pengene har vi samlet inn gjennom loddsalg. Vi leste om LMSO i media, og syntes det var en god idé å gi penger til dem. Forslaget ble bifalt med en gang, sier Svein Aasan fra Levanger.

Losjens fulle navn er St. Olav XXII Stiklestad av Ordenen Riddere av det Hvite Kors Norge. Aasan opplyser at losjen har om lag 40 medlemmer.

Sprer kunnskap

– Kjempebra. Vi tar imot alle beløp uansett størrelse med hjertelig takk og glede. Dette skal komme barn og unge i Nord-Trøndelag til gode, sier Solbjørg Vasstveit fra LMSO Nord-Trøndelag. Hun er selv fra Verdal.

Innherred skrev nylig om et foredrag som LMSO holdt for 75 grunnskolelærere i Verdal.

Foreningen er opptatt av å spre kunnskap om seksuelle overgrep. Målet med foredragene er å gi lærerne verktøy til å oppdage barn som er utsatt for overgrep.

– Vi vil bruke midlene til å holde foredrag. Vi har også et sterkt ønske om å holde foredrag for studenter. Det er ennå ikke systematisk opplæring rundt seksuelle overgrep for dem som skal bli lærere. Det syns vi er skremmende. Sykepleien har det som tilleggslitteratur, forteller Solbjørg Vasstveit og Marion Myrmo fra Snåsa.

– Problemet må fram

De kaller seg for efaringskonsulenter. Vasstveit og Myrmo er åpne om at de selv har vært utsatt for seksuelle overgrep.

– Problemet er at folk vet at det skjer overgrep, men de har ikke kompetanse til å se tegnene, og handle klokt. Hvis unger og ungdom utvikler problemadferd, er det lett å tenke at personen har en diagnose, og man henger alt på det, istedenfor å tenke på at det kan være en bakenforliggende årsak. Unger gjør som regel alt for å skjule ting, og da gjelder det å kikke etter de små tegnene, sier Marion Myrmo.

Hun viser til at det er mange saker om seksuelle overgrep i mediebildet i dag.

–Den eneste måten å gjøre noe med problemet er å få det fram, og gi ungene et språk. De skal vite at slik skal det ikke være. Voksne som har en mistanke tør ikke å ta tak i det, og tenker kanskje det da bare blir verre. Men det er dumt å tenke slik, og man er nød til å undersøke først, sier Marion Myrmo.

Sliter i etterkant

LMSO er en interesseorganisasjon der alle som ønsker å bidra kan bli med. Det er ikke bare folk som selv har vært utsatt for overgrep som er med i foreningen. Fagpersoner og andre som vil støtte opp, er også velkommen.

Inga Astrid Hildrum fra Verdal er en av støttespillerne.

– Økt oppmerksomhet rundt seksuelle overgrep kan spare samfunnet for mye. Vi ser mange som sliter med langtidsvirkninger etter overgrep, sier Hildrum.

LMSO i Nord-Trøndelag har ikke et fast kontor, men har åpne temamøter hver siste mandag i måneden på rådhuset i Steinkjer.