Overbevist om at det var rett å stå alene

Kommunereformen var den store politiske saken for verdalingene i 2016. Resultatet ble en av de største politiske seire for ordføreren. Utfallet kom ikke uventet på Bjørn Iversen.

– Jeg følte meg veldig trygg på hva folk ville i Verdal. Jeg mener også oppriktig og er helt overbevist om at vi fikk det riktige resultatet for verdalingene og Verdal kommune. Men også for regionen. Både Innherredsregionen og Midt-Norge er best tjent med at to så sterke og selvstendige, og bærekraftige kommuner, går videre som gode naboer, sier Iversen. Han beskriver Levanger og Verdal som bærebjelker på Innherred. Fortsatt skal samarbeides om en del ting.

– Må posisjonere oss

– Det må samarbeide strategisk, mener ordførere med tanke på at kommunene nå må posisjonere seg i det nye Trøndelag som utformes.

Iversen fremhever at det har vært en kjepphest for ham at hele Innherred må bli flinkere til å samarbeide.

– Det perspektivet er veldig viktig å ivareta framover med fylkesreformen. Maktbalansen i regional sammenheng er veldig dominert av Trondheim. Sør-Trøndelag fylke er kolossalt dominert av Trondheim.

– Ønsker du å skape en motvekt til Trondheim?

– Vi har en tyngde som vi må bli mer bevisst på å utnytte. Det dreier seg ikke om å skape en motkraft til Trondheims-dominansen, det handler om å skaffe seg medkraft. Trondheim må på sin side bli flinkere til å se terrenget rundt seg. Vi ser i en del veidebatter at det er vanskelig for Trondheim å ta innover seg at de fleste trønderne, og det meste av næringslivet utenom Trondheim, ligger nord for Trondheim - ikke sør. Det er vi som må påpeke dette. Det får vi bare ved å trekke mer i lag på strategiske områder. Hvis vi skal holde på den desentraliserte maktstrukturen i Nord-Trøndelag og ikke nærme oss de sørtrønderske maktstrukturene så er vi nødt til å samarbeide tettere, og strategisk – og det må vi gjøre på mange måter. Ordføreren illustrerer:

– Hvis du kjører en halvtime fra Verdalsøra når du 65.000 mennesker. Til sammenligning er det i Trondheimsområdet 250.000 innbyggere, der Trondheim har 180.000.

Iversen mener organiseringen på Innherred har ført til at det har blitt to poler i en del strategiske spørsmål. Det har vært interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal, mens Steinkjer og kommunene rundt har utgjort den andre polen.

– Vi er nødt til å utfordre en tradisjonell rivalisering mellom Steinkjer og Levanger.

Ordføreren mener han møter en sterkere vilje til å diskutere dette hos sine kolleger – ikke minst i Inderøy og Steinkjer der de har en søkende holdning.

Dette handler om de strategiske, tunge tingene.

– I større næringslivssaker er det en tendens til at Verdal blir stående alene. Det påkaller ikke nok interesse fra naboene. Der har jeg forventninger til noe mer. Steinkjer sin posisjon som administrasjonsby vil være truet, kjøttvekt og tyngdelov vil gjelde i en ny, stor region. Det er ikke alle som har så stor tro på den langsiktige bærekrafta i to modeller, som vi ser.

Verdalsordføreren tror naboen i sør vil merke et øke press på blant annet sykehuset.

Har tro på ett Trøndelag

Nå går ikke Bjørn Iversen inn i det nye Trøndelag med stor pessimisme.

– Det som skjer i Trøndelag er veldig interessant. Jeg var veldig kritisk til deler av prosessen i begynnelsen, men jeg tror på mange vis det er rett å samle trøndelagsfylkene. Men det stiller krav til oss også, at vi ser at det er et terreng som vokser fram og som vi må posisjonere oss tyngre i. Og da må vi samarbeide.

Bjørn Iversen mener Verdal, også isolert sett, har stor interesse av å bygge opp enda tettere relasjoner til Trondheim kommune og til de tunge forsknings-miljøene der.

– Det har vært et systematisk arbeid gjennom mange år som går framover. Vi blir sett på en helt annen måte i Trondheim enn før. Næringslivet vårt og kulturstyrken anerkjennes på en tydeligere måte enn før. Det synes jeg er interessant. Vi må videreutvikle dette og vi nødt til å bygge opp sterkere tilknytning mellom stiklestadarven og fors-kningsmiljøene i Trondheim. Dette for å få opp et nasjonalt forskningsprogram. Tusenårsjubileet for denne nasjonen nærmer seg veldig fort.

Næringslivet avgjørende

Bjørn Iversen er ellers i et årstilbakeblikk svært opptatt av å framsnakke næringslivet. De stiller opp og tar samfunnsansvar. Han mener ellers det er annerledes å være ordfører i Verdal og rådmann enn det er hos naboene.

– Vi må arbeide mer aktivt med næringslivet, og nærings-livsutvikling, for å sikre konkurransekraft og arbeidsplasser. Og for å utvikle nye. Det stilles særskilte krav til oss, og det er et mye viktigere arbeid enn mange tror. I Verdal arbeider 75 prosent hosprivate aktører, i sektorer og bedrifter som er nødt til å vinne arbeid gjennom anbud. Da blir det lite arbeidsplasser hvis du skal bli nummer 2. Du er nødt til å vinne. Det å vise oppmerksomhet til næringslivet og framsnakke, også når det røyner på, er viktig, sier ordføreren. Han sier videre at det virker som mange politikere tror at inntekt er noe som bare kommer av seg selv.

– Det gjør ikke det. Det må arbeides inn, sier Bjørn Iversen og poengterer at Verdal med blant annet Industriparken har vokst fram med stor styrke og tyngde ikke minst etter årtusenskifet.

– Det har gjort at vi har fått respekt i omverden som gjør at vi blir sett tydeligere. Men som også gjør at vi blir mer krevende å ha med for mange. For vi må kreve, det er det ingen andre som gjør for oss.