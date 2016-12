Se ordførernes sjakkduell

Det var i anledning sjakkturneringen Frostating Julelyn GP de to ordførerne møttes til en vennskapskamp.

Verken Haug eller Svarva har spilt veldig mye sjakk tidligere, men det hindret dem ikke å kaste seg ut i vennskapskampen som innledet turneringen somn Levanger sjakklubb sto som arrangaør av i Frosta Rådhus.

Tatt opp på film

Når sant skal sies av Haug nærmest seieren, men i det avgjørende øyeblikket klarte hun å sette Svarva i en situasjon der han ikke klarte å flytte noen brikker uten å sette sin egen konge i sjakk. På sjakkspråket betyr dette patt og dermed et uavgjort resultat.

Inspirert av en større turnering i Qatar ble kampen mellom de to ordføreren filmet. Du kan se (nesten) hele kampen i videoen over. Men dessverre for oss seere så fikk vi ikke det avgjørende øyeblikket.

Ikke fordi det gikk for raskt for seg i lynpartiet, men rett og slett fordi mobiltelefonen som kampen ble filmet med gikk tomt for minne. Men du får et godt innblikk i de to ordførernes taktikk og spill gjennom det du kan se.

Frostating Julelyn var en lynsjakkturnering som gikk over 15 runder med treminuttersparti. Klar vinner ble Kjell Arne Lilleløkken fra Levanger sjakklubb som oppnådde 14 av 15 mulige poeng. Han gikk gjennom turneringen uten tap, men spilte remis i to parti.

Det var også en egen nybegynner/sjåførklasse. Her tok Torgeir Bergquist fra Frosta seieren med 6 poeng.

Her er resultatlisten:

Gruppe A

Kjell Arne Lilleløkken, Levanger 14

Rune Haug, Levanger 11

Fredrik Aunan Lindsøe, Levanger 10,5

Ulrikke Langvik, Trondheim 5,5

Andreas Wahre, Steinkjer 4

John Steppling, Steinkjer 0

Sjåfør og nybegynnerklassen

Torgeir Bergquist 6

Johan Petter Skogseth 5

Esben Paulsen 4

Trygve Skogseth 2

Magnus Riseth 2

Torstein Skogseth 2

John Martin Fiborg Aas 0