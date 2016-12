Dette vil skje i Levanger og Verdal i året 2017

Tradisjonen tro vet lokalavisa det meste av hva som kommer til å hende det neste året. Her får du de viktigste høydepunktene, måned for måned.

Januar

Jernbanebommene på Skogn står atter oppe, lysene blinker rødt og togene kommer og går. Jernbaneverket, som har fått navnet Bane Nor fra årsskiftet finner denne gangen ikke ut hva som er galt, og etter et par ukers feilsøk bestemmer de seg for rett og slett å kutte jernbanesporene på hver side av planovergangen. Skogn får istedet status som endestopp for to helt nye enheter - Trønder Bane Nor og Trønder Bane Sør.

– På den måten får vi både vekk plan-overgangen fullstendig, og de reisende får et langt bedre tilbud enn i dag. Selskapet Trønder Bane Nord vil trafikkere strekningen fra Steinkjer til Skogn, og korrespondere med togene på Trønder Bane Sør, som strekker seg fra Skogn til Lundamo. Vi vurderer også å lage nye linjer til Markabygda og Ekne, som i så fall vil trafikkeres av de to selskapene Trønder Bane Øst og Trønder Bane Vest, og det blir uansett opprettet et helt nytt selskap som skal drifte knutepunktstasjonen her - og som får navnet Trønder Bane Nord Sør Øst Vest Skogn Best, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

Februar

Ordfører Bjørn Iversen i Verdal får med seg politikerne i kommunen på å avholde en ny folkeavstemning. Innbyggerne skal svare på om de mener det var rett å si nei til sammenslåing med Levanger i fjor vår.

– Mange stiller stadig dette spørsmålet. Derfor bør vi holde en ny folkeavstemning, for å finne ut om det var en riktig avgjørelse, begrunner ordføreren. På stemmesedlene får innbyggerne tre valg: «Ja, det var rett å si nei.», «Nei, vi skal aldri slå oss sammen.» og «Vet ikke, om Svarva helt forstod.»

– Forvirrende? Nei, dette er veldig enkelt. Enten sier man ja, eller så sier man nei eller vet ikke. Det kan ikke være vanskelig. Jeg vil oppfordre folk til å svare ja, for Verdal er en ja-kommune, men det viktigste er at folk bruker stemmeretten, presiserer ordføreren.

Mars

Hellbillies spiller konsert i Vukuhallen. Bandet boikotter Levanger kommune på tur til Verdal ved å kjøre gjennom Sverige, videre på Jamtlandsvegen, før bandbussen endelig tøffer ned Østnesbakkene. Arrangøren tar heller ingen sjanser. Etter å ha sett hvor galt det gikk etter Torgfesten på Levanger i 2015, og for å unngå søksmål i millionklassen, gjør primus motor Odd Helge Roksvåg i Vuku IL sitt beste for å opplyse om korrekt publikumstall.

Etter konserten forteller han oppspilt til Innherred:

– Under «Den finast eg veit» var det hele 1950 publikummere, mens tallet falt til 1558 da «Råka tå ei pil» ble spilt - mange benyttet muligheten til å slå lens på Vukubanen da. Men under «Ei krasafaren steinbu» økte tallet til 1885 igjen. Vi er i alle fall godt fornøyde, sier Roksvåg.

April

Levanger Fotballklubb serieåpner på deres nye hjemmebane på Guldbergaunet i Steinkjer. Byggingen av den nye fotballmatta på Moan har møtt flere hindringer. Etter at det ble gjort funn av eldgamle handlevogner i grunnen, rykker arkeologene inn og kan slå fast at det var kjøpesenterdrift på Moan allerede i middelalderen. Berg Eiendom gis alle fullmakter til å bygge ut et handelsmuseum der den nye fotballbanen opprinnelig skulle være. Over kommer det fire etasjer med leiligheter. Men eiendomsutviklerne ønsker at fotballklubben skal få bli på Moan som er i sterk vekst. LFK får tilbud om å bygge bane på taket på det nye varehusbygget som planlegges på en tilstøtende åker i nærheten.

Mai

Et nytt skolebygg som skal romme alle elever i hele Verdal kommune blir sendt ut på anbud. En arbeidsgruppe har vært på studietur til New York, Beijing og Tokyo for å la seg inspirere. Bygget skal også inneholde kino, ungdomshus, skatebane, togperrong, friidrettsanlegg og jernbaneundergang. Bygget har en estimert pris på to milliarder kroner. Det blir ikke oppdaget at prosjektet mangler politisk vedtak før spaden er satt i jorda.

– Nå er det dessverre for sent, sies det fra ledelsen i kommunen.

Verdal blir ellers satt på kartet da Instagram-kjendis Lasse Matberg blir castet til en rolle i en ny, norsk film. Matberg skal spille veggen som hovedkarakteren møter midtveis i filmen.

Juni

Ei bombe slår ned under Vømmølfesten da det blir avslørt at spellemann Magnus Hestegrei egentlig er to personer. Han blir avslørt av lokalavisas journalister som stiller mannsterke for å dekke arrangementet. Hestegrei blir observert i toget samtidig som han rigger seg opp på scenen i Folkeparken.

– Katta er ute av sekken. Ja, Magnus Hestegrei består av to personer. Vi er enegga tvillinger. Hvordan tror dere ellers at jeg kunne spilt hver eneste helg året gjennom, laget musikk om hvor fint det er på Levanger, og vært med på revy, spør Magnus Hestegrei som framover vil opptre i duo med sin bror, Martinus Hestegrei.

Under festivalen markerer dessuten Innherred sitt treårsjubileum, med fantastiske tilbud på sitt nye «SuperPluss»-abonnement. Nå skal avisas mest trofaste abonnenter ikke bare få nyhetene først på nett, men faktisk ha mulighet til å være med når nyhetene hentes inn.

– Dette er en senasjon, fastslår redaktør Roger Rein. – Som de første i verden lar vi abonnentene bli med oss ut, på hendelser, konserter, fotballkamper og kommunale møter. Vi har kjøpt inn store turistbusser og dekorert dem med SuperPluss-logoer, og sender ut pushvarsler på mobilen til abonnentene når vi er klare for å dra.

– Men hva om alle de sju tusen abonnentene vil ha SuperPluss, kan det ikke bli kaotisk når 150 busser for eksempel skal kjøre ut til en reportasje om teleløsning på vegen til Vera, spør kritiske journalister fra konkurrerende medier under lanseringen.

– Neida, dette blir fantastisk. Som vi alltid sier i Innherred, vi ser mulighetene, ikke problemene. Så lenge vi er først, kommer jo ikke dere andre forbi heller, sier redaktøren med glimt i øyet.

Juli

Sommermåneden blir preget av ekstremvær. Etter en kjølig start synker temperaturen etter hvert til frysepunktet når verdalingene gjør seg klare til årets store høydepunkt på Stiklestad. SNK beslutter i samråd med frivillighetsapparatet å omdøpe årets arrangement til Ullsokkdagene. Spelet må avlyses, men i løpet av ei hektisk uke syr heldigvis Verdal Teaterlag og Innspæll sammen en splitter ny forestilling som de kaller Juli i Blåfjell.

Med rimfrost i trærne, snø på bakken og idylliske vinterlige omgivelser fylles spelamfiet opp til siste benkerad i fire forestillinger, før sommervarmen slår inn på Innherred. Ullsokkdagene går over i historien som tidenes publikumssuksess, takket være fulle hus på nær sagt alt av aktiviteter: Barnearrangementene Leike snøballkrig og Barnas snøhulevandring med Klaus og Klara, humorprogrammet Spinnkaldt, der publikum må stille i sommertøy, Ullsokkrittet - som kjøres på sparkstøtting, møtene med Ullsokkprofilen - klimaminister Vidar Helgesen, og åpnings- og avslutningskonsertene som begge blir med Vanilla Ice, som kjører opptil flere ekstranummer av superhiten Ice, ice, baby!

August

Under åpningsseremonien av det nye teaterhuset i Verdal blir det dramatisk. Akkurat i det ordføreren står klar med saksa kommer det melding om at det er oppdaget marshmallows, kamferdrops og Toffee i kjelleren. Man frykter dette har kommet inn i hele fundamentet, og at hele bygget må rives og oppføres på nytt. Men heldigvis er det bare en misforståelse. En flau teatersjef Nora Evensen puster lettet ut like etterpå.

– Det viste seg bare å være kioskvarer som skal selges i kiosken vår. Noen hadde plassert det på feil sted. Dramaet er avblåst, nå åpner vi, sier Evensen og spretter champagnen som Verdal kommune har inngått avtale om å sponse i flere år framover.

September

Bare en måned etter Levangermartnan, er det klart for lansering av enda en martna i Levanger. Denne gangen en helt ny martna, som blir den fjerde faste martnan i trehusbyen. Kommunen, næringsforumet, handelsstanden og velforeningen forteller stolte om nyvinningen med navnet «Ætti sommermartnan, men førri førjulsmartan» på en pressekonferanse. Ordfører Svarva skal akkurat til å vise til Levanger sentrums lange handelstradisjoner, da han plutselig kommer på at han må springe for å rekke en avtale på Moan.

Oktober

Verdals fotballherrer avslutter sesongen på førsteplass i Regionligaen, etter en hektisk sommer på overgangsmarkedet. Hele tjue nye spillere ble hentet inn da laget slet i bunnstriden etter vårsesongen, men i høstsesongen ga ikke laget fra seg et eneste poeng.

Den mest oppsiktsvekkende signeringen var ghaneseren Dankwah Boateng, som ifølge agenten skulle være sønnen til halvbroren til fetteren til den gamle Rosenborg-helten Robert Boateng. Nils Petter Austad fikk ham på prøvespill i en treningskamp mot Leksdal i sommerferien, og der utmerket han seg med eminent teknikk og satte inn en Panenka-straffe som sørget for 2-2 helt på slutten.

Gode sponsorer sørget for at Boateng fikk seg en deltidsjobb som vaktmester i de gamle Domus-lokalene i byen, før spilleren på eget initiativ ble proffspiller i Verdal etter noen uker i klubben.

Ellers strømmet det inn med spillere fra både vest og øst, sør og nord i Norge. I høstsesongen ble samtidig Hans Kristian Nordvoll og Thomas Almli leid ut til Vuku, der de som radarpar på topp banket inn hele 30 mål til sammen og sendte også Vuku et steg høyere i divisjonssystemet.

– Vi er en klubb for hele bygda, fastslo Verdal-trener Nils Petter Austad, som etter at korttidskontraktene med sommerens nykommere gikk ut gikk rett i gang med planleggingen av debuten i PostNord-ligaen 2018.

– Stallen er god nok. Så får vi se om vi må fylle på etter hvert, men det blir ikke med hvem som helst. Alle årets tjue nysigneringer ville virkelig spille høstsesongen her, og det er sånn det må være i en klubb som Verdal, fremhevet Nils Petter Austad.

November

Det har blitt trøbbel med kulturmiljøfredningen av Levanger sentrum. Saken har ligget til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, og byantikvar Tove Nordgaard trodde det var grei skuring. Men den gang ei. En YouTube-video filmet i andre deler av sentrum enn det som skal fredes, har fått departementet til å tenke seg om. Alarmklokkene går hos Riksantikvaren og alle lokalpatrioter. I en storstilt aksjon blir det bestilt opp store banner som henges over byens mer skjemmende bygg. Det inviteres til ny befaring en tåkete morgen i Sundet, og ved sjeeten serveres det så mye sjeetevin at ingen har sjanse til å se over til den gamle rektorboligen.

Desember

Vegard Voll bestemmer seg for å ta ikke ett, men sju nye år i LFK.

– Vegard er en klubbspiller som vi vil ha med videre. Etter at han flyttet til Levanger og fikk seg jobb på videregående, ser jeg for meg at han går i sin fars fotspor og blir i klubben hele livet, men han kan godt anlegge bart, spøker styreleder Robert Eriksson.