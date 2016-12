Ber folk være forsiktige med raketter i vinden

Mellom klokken 18.00 og klokken 02.00 i kveld er det tillatt å skyte opp raketter i Verdal og Levanger, for å markere nyttårsaften. Men med den kraftige vinden som har vært i Nord-Trøndelag de siste dagene, oppfordrer brannsjef Rigman Pents i Innherred brann og redning til ekstra varsomhet. Brannvesenet hadde tross alt nok å gjøre på denne aftenen for et år siden.

– Det er vanskelig å si hvordan vinden blir og utvikler seg på de forskjellige stedene. Så dette må hver enkelt passe på selv. Men jeg ville ikke skutt opp så mye fyrverkeri i kveld, nei, sier Pents.

– Og ellers må man selvfølgelig følge fyrverkeri-reglene og bruksanvisningene. En må også holde avstand til fyrverkeriet, ikke kombinere alkohol og raketter, og tenke på omgivelsene – det er mange mennesker og dyr som ikke liker fyrverkeri. Også må man selvsagt holde seg innenfor tidsrammen og utenfor forbudt-områdene i Verdal og Levanger, oppsummerer Pents påminnende.

– Ikke rakettvær

Politiet oppfordrer også til varsomhet, da særlig med tanke på vindforholdene i kveld.

– Det er jo ikke rakettvær, for å si det rett ut. Og fra min vurdering er det dristig å skyte opp i det hele tatt i kveld. Heldigvis er det bløtt, da, men man får jo ikke opp rakettene før de ligger vannrett slik det er nå, sier operasjonsleder Johnny Olsen til Innherred lørdag morgen.

– Man må i hvert fall ta ekstra hensyn til vær og vind, understreker han.