2016 er snart historie og 2017 venter rundt neste sving. I den forbindelse ønsker vi i Mediehuset Innherred alle våre lesere et godt nytt år, og ei fin feiring i kveld.

Avisa vil også veldig gjerne se dine bilder fra kvelden, enten de er av fyrverkeriet, nyttårsmiddagen, familien, eller noe annet. Om du i så fall får lyst til å dele øyeblikkene med oss, kan du sende dem til redaksjon@innherred.no, eller bruke emneordene (hashtaggene) #godtåvåttå og #innherred for dine Instagram-opplastninger. Bildene vil vi blant annet benytte til et bildegalleri for nyttårsfeiringen dagen derpå, 1. nyttårsdag.

Og, som alltid, kan du tipse oss på redaksjonsmailen om det skjer noe spesielt – noe du føler vi bør skrive om.

Takk for følget i år, og vi håper dere vil være med oss videre i året som kommer!