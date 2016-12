Kastet stein, lå i vegbanen og motsatte seg politiet

Rundt halv tre-tiden natt til lørdag fikk politiet inn flere meldinger på en beruset mann ved Bunnpris-butikken på Levangernesset. Ifølge operasjonsleder Johnny Olsen i Nord-Trøndelag politidistrikt skal mannen ha kastet stein mot folk og biler som dro forbi, ligget i vegbanen, og til slutt ringt politiet og hevdet han var nedslått.

–Men han ønsket seg egentlig bare skyss, sier Olsen i politiet.

–Han oppførte seg som en tosk, legger han til.

Det hele førte til at både ambulanse og politi ankom stedet, men ambulansen dro da de oppdaget at han bare var full. Som om ikke mannen hadde gjort nok ugagn for en kveld, satte han seg også til motverge mot politiet. Dermed endte kvelden i drukkenskapsarresten, med en anmeldelse for ordensforstyrrelse.

Ifølge Olsen i politiet skal mannen være i tidlig 20-årene og bosatt i Levanger-området.

Har én mistenkt for skadeverk

I løpet av samme natt kom det også inn en melding om en knust frontrute på en parkert bil i Verdal. Den skal ha stått ved Go2 Grill i Nordgata.

–Vi har en mistenkt, og det er opprettet sak, opplyser operasjonsleder Olsen.

Ellers ble også en person tatt for råkjøring på Verdalsbrua ved firetiden.