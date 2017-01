Nå kommer snøen!

Skiføre har ikke vært all verden de siste dagene på grunn av mye regnvær og høye temperaturer. Nå ser det derimot ut som snøen er kommet for å bli en stakket stund på deler av Innherred. Vi har tatt en titt på de to stedene som har hatt best forhold for skigåing hittil denne vinteren.

Her er langtidsvarselet for Malsådalen statsallmenning:

Slik ser langtidsvarselet ut for Frolvulusjøen:

Om dere lurer på hva siste oppdatering for skiløypene på Innherred er, kan man sjekke ut denne facebook-gruppa. I tilllegg vil avisa naturligvis ha et øye med hvordan det ligger an rundt omkring.

Prognosene tilsier altså at det blir bra skiføre både i Malsådalen og Frolvulusjøen. Det er bare å pakke med seg kvikk-lunsj, appelsin og kakao fordi nå blir det skitur igjen!