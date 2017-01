Årets første bad på årets første dag

Verdalingen.no omtalte badetradisjonen til gjengen fra Hallem i Verdal for to år siden. Da hadde de hoppet i Leksdalsvatnet på årets første dag et par år allerede, og gjort det til tradisjon.

Fem uredde ungdommer

Den holder de fortsatt ved like. Midt på dagen 1. januar løp Torgrim Veie-Rosvoll, broren Endre og søsteren Elida ut for å dukke seg sammen med søskenparet Ørjan og Andrine Granheim.

– Faren har vært med på tradisjonen tidligere, men hoppet klokelig av, konstaterer Torgrim Veie-Rosvoll, som imidlertid bedyrer at ungdommene vil holde tradisjonen også i årene fremover.

– Det er friskt, men ikke godt. Når vi har gjort det til tradisjon må den likevel følges opp, sier han.

Kaldt - bare kaldt

Så langt har nyttårsbaderne kunnet løpe ut i forholdsvis åpent vann. I 2014 var vinteren ytterst merkelig, med tørt og mildt vær hele tiden. Selv om nok temperaturen var noen grader høyere i vannet det året, var det ikke spesielt varmt da heller.

– Jeg tror ikke jeg har kjent den store forskjellen fra år til år. Det eneste som er sikkert, er at det er veldig kaldt.

Det har hendt at det har vært isflak uti, men aldri is over det hele. Til nå.

– Vi kan jo i framtida oppleve at hele vannet er islagt, men da får vi bore hull som vi dukker oss i, fastslår Veie-Rosvoll.

Må skynde seg

I år var det surt i været, med snøbyger i lufta da de fem gjorde stuntet.

– Vi har heldigvis en kassebil med varmeovn, som vi hopper inni etterpå. Det går fort for seg. Rett uti vannet og under med hele kroppen, før vi løper opp, sier Torgrim Veie-Rosvoll, som for øvrig er aktiv konkurransesvømmer.

– Du svømmer kanskje ikke like fort da som på nyttårsbadet?

– Hehe, nei mulig det, i hvert fall kommer jeg fortere opp av vannet her, smiler han.