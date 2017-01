Feirer seg selv med boller

Ansatte i det nye jernbaneselskapet Bane Nor SF deler mandag ut kaffe og boller til sine togreisende fra en rekke stasjoner i hele Norge. I Trøndelag er det reisende fra stasjonene i Oppdal, Støren, Melhus, Heimdal, Trondheim, Stjørdal, Levanger og Steinkjer som får gleden av serveringen.

La ned Jernbaneverket

Bane Nor SF tok over ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen fra 1. januar i år, og Jernbaneverket er nå formelt nedlagt. Det nye selskapet skal planlegge, bygge ut, forvalte og drifte jernbanenettet. Overgangen gjør det mulig å jobbe mer langsiktig og tegne lengre kontrakter med underleverandører, noe som skal føre til mer effektiv drift.

- For folk flest betyr dette kanskje ikke så mye. Det er fortsatt mange som tror at NSB og Jernbaneverket er det samme, selv om vi har vært adskilt i 20 år, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor.

På Oslo S skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mandag morgen avduke det nye statsforetaket og foreta den offisielle overdragelsen av jernbaneinfrastrukturen.