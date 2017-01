Ny leder i Verdal næringsforum

Dahl Furunes, som er bosatt i Steinkjer, går fra jobben rådgiver i Ungt Entreprenørskap Trøndelag og altså til jobben som leder for Verdal næringsforum. Det er Trønder-Avisa som skriver dette mandag kveld.

– Det er et spennende næringsliv i Verdal, som jeg ønsker å løfte noen hakk videre. Jeg er opptatt av utvikling, og i Verdal er det en sterk kultur for entreprenørskap som jeg vil være med på å videreutvikle. Regionen har bruk for aktive næringsforum. Det er viktig å styrke oss opp mot Trondheim, sier Furunes til Trønder-Avisa.

Det skal ha vært 12 søkere til stillingen og 3 av dem ble innkalt til intervju.

Hun overtar jobben etter Bjarne H. Sørgjerd som opplyste i høst at han ville gi seg som daglig leder ved nyttår.