Refser Helse Nord-Trøndelag for tidsbruk

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført et tilsyn med Helse Nord-Trøndelag. De har da undersøkt rutiner ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Namsos.

Venter flere uker

Tilsynet med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk omfattet mottak og vurdering av henvisninger, utredning og diagnostisering, behandling, avslutning og oppfølging av behandling hos barn og ungdom.

- Ved BUP Namsos tas alle barn inn til inntakssamtale i henhold til individuell frist, men barna må vente for lenge på neste konsultasjon. Utredning og diagnostisering har ikke god nok fremdrift og er ikke godt nok strukturert og planlagt. Dette fører til at det er stor risiko for at enkelte barn ikke får forsvarlig helsehjelp. Det fremstår som uklart hvem som har myndighet til å beordre/gjennomføre korrektive tiltak når interne prosedyrer og faglige retningslinjer ikke følges, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på sine hjemmesider.

Krever plan

rapporten etter tilsynet står det at neste konsultasjon etter innledende inntakssamtale tar i snitt 5,6 uker for ADHD og 3,3 uker for depresjon.

Fylkesmannen gjennomførte samme tilsyn ved BUP-avdelingen i Levanger i 2013, også da med påpekte avvik. Fylkesmannen ber nå Helse Nord-Trøndelag om en helhetlig plan for lukking av lovbrudd innen 01.03.2017.