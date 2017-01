Savner tiden i oppvasken på Bryggestua

– Det finnes ikke snø her i Kristiansand, men jul blir det likevel, sier Håvard Solum (46) i julestemning i sørlandsbyen på telefon i romjulen.

Som niåring kom Håvard Solum og familien flyttende til Bamberg i Levanger, og her ble han værende helt til 1995. Oppveksten i Levanger rakk å sette et godt og tydelig preg på ham, og han minnes Levanger som et flott sted å bo og vokse opp.

– Jeg fikk mye av barndommen og hele ungdomstiden på Bamberg, og jeg husker på Levanger som et trygt sted, sier Solum.

Med en mor fra Kristiansand og mye slekt i den sørlandske storbyen, var båndene sterke til Sørlandet.

Etter skolegang og noen år ved Bryggestua, Backlund og Parken i Levanger utover 90-tallet, gikk ferden videre ut i Norge og verden, før han endte i Kristiansand.

Der bor også foreldre og broren, slik at familien er samlet i morens hjemby. Selv bor han sammen med kone og to barn på 15 og 16 år.

– I dag er jeg hotelldirektør ved Scandic Kristiansand Bystranda, som er det største hotellet på Sørlandet siden åpningen for 3,5 år siden. Jeg har arbeidet i hotellbransjen hele livet, og startet karrieren på Bryggestua i Levanger. Der jobbet jeg fra våren 1989, i oppvasken, og fortsatte senere som servitør på Backlund og ved utestedet Parken da Bryggestua brant, sier han.

Lederutdanning

Faktisk ga årene i hotell- og utelivsbransjen i Levanger så stor mersmak at han tok en bachelorgrad i hotelledelse ved Hotellhøgskolen, som er en del av Universitetet i Stavanger.

I tillegg studerte han engelsk grunnfag i Levanger før han flyttet sørover.

Det nybygde Scandic-hotellet han leder er det største mellom Tønsberg og Stavanger, og har 229 rom og 814 senger.

Hva savner du fra Levanger?

– Det var en så festlig gjeng å jobbe med på Bryggestua. Jeg savner de arbeidskameratene, som også ble med over på Parken. I tillegg var Levanger en trygg by, som jeg den gang syntes hadde akkurat passe størrelse. Det er mange kompiser derfra som jeg stadig savner, og Levanger var et fint sted å vokse opp i trygge omgivelser.

Hva savner du minst?

– Jeg tror ikke det er mye jeg ikke savner. Nå som jeg bor i Kristiansand har jeg kort vei til Danmark og kontinentet, men den gang hadde vi kort vei til Åre og Sverige. Det er ikke mye jeg ikke savner, og til og med lærerne den gang var jo hyggelige, husker jeg.

Hva er ditt beste minne fra Levanger?

– Igjen må det være Bryggestua, da jeg begynte der som 18-åring. Vi hadde det så fryktelig artig ilag, og flere kolleger ble med til Parken etter hvert.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Jeg leste Levanger-Avisa, og nå Innherred, og jeg følger blant annet gruppen «Du vet du er gammel og fra Levanger» på Facebook. De legger ut en del gamle bilder fra blant annet 90-tallet. Det er akkurat slik jeg husker Levanger. Jeg var der en snartur i sommer, og det har blant annnet skjedd store forandringer på Moan, mens Nesheim-skolen har blitt nedlagt. Men Moanområdet overrasket meg mest.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

– Hmm... Jo, det kan skje hvis Scandic åpner Trøndelags største og fineste hotell i Levanger og jeg får jobbe der. Jeg er gift med ei kristiansandsjente, så det kan bli vanskelig å flytte til Trøndelag. Det vil nok overraske meg om det skjer, men en kan aldri se bort fra noe. Det har jo vært planer om hotell på havna en stund.