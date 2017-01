– Levanger er verdens flotteste by

For å leve ut musikerdrømmen fant hun ut at Trondheim var et bedre sted for henne, men Levanger vil alltid være byen i hjertet hennes.

– Jeg bodde i Trondheim fra 2012-2014, og kom tilbake til Levanger igjen og sa at nå skal jeg aldri i verden flytte fra verdens flotteste by. For det er akkurat det Levanger er for meg, forteller Sara.

Men, nå er hun bosatt i Trondheim igjen.

Der har hun funnet kjærligheten og en meningsfull hverdag som gir henne mulighet til å leve det livet hun ønsker. Selv om hun har funnet en livsstil hun trives med, så blir det altså aldri det helt samme å bo i Trondheim kontra det å bo i hennes kjære Levanger.

– Årene her i Trondheim har vært helt ok. Byen har masse flott å by på, men det er liksom ikke Levanger, sier hun med et smil om munnen.

Musiker

– Som musiker er Trondheim et litt mer fleksibelt sted å bo på. I tillegg fant jeg meg en fin jobb her. Det var ikke akkurat ønskelig å pendle tur-retur Levanger for å dra på jobb. Så ja, dette er grunnen til at jeg flyttet til Trondheim igjen, sier Kristoffersen til Innherred.

Hun jobber i dag som vokalist i Nordans, og tar i tillegg private sangoppdrag for bedrifter og privatpersoner. I tillegg ser vi Sara engasjert i kulturskolen i Levanger selv om hun er bosatt i nabofylket.

Ved siden av musikken jobber hun også for en person som trenger assistanse i hverdagen.

– Jeg elsker begge jobbene mine, poengterer hun.

Ellers så består hverdagen til Levanger-jenta av å trene hunden, gå turer, og øve masse musikk da.

Den eneste forskjellen hun ser i å bo i Trondheim i forhold til Levanger er at hun ser vennene sine sjeldnere. Men, for å trøste seg selv har hun noen vise ord som har brent seg fast i henne:

– Det spiller ingen rolle hvor lenge en er fra hverandre, for når en plutselig møtes og er sammen igjen, er det som vi aldri har vært fra hverandre. Det er en ekte venn.

Hva savner du fra Levanger?

– Jeg savner alt. Byen, kulturen, Røde Kors, Kafe verden, frivilligsentralen, kulturskolen, menneskene. Det er så mye jeg savner.

Hva savner du minst?

– Jeg vet ikke hva jeg savner minst. Jeg kan i hvert fall ikke komme på noe.

Hvordan holder du det oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Jeg leser Innherred, også er jeg jo veldig aktiv innenfor kulturen i Levanger, så jeg holder meg veldig oppdatert på den måten også.

Ditt beste minne fra Levanger?

– Det beste minnet jeg har fra Levanger må vel være da Åse (leder for frivilligsentralen i Levanger, journ.anm.) introduserte meg for Hassan Parandeh. Vi har gjort så mye sammen, og bidratt mye med sang og piano. Blant annet har vi bidratt for Røde Kors, frivilligsentralen og Kafe verden. Og alt det vi har gjort sammen betyr enormt mye for meg.

Jo, også Frank Scott! Da han ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg å være vokalist i Nordans sammen med han og Robert Hofstad. Frank gjør så mye for byen, og jeg er heldig som har fått den ære å få spille i et band sammen med han.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

– Det er vel ikke noe spørsmål om hvor jeg i fremtiden skal bo. Hjertet mitt tilhører Levanger, så en eller annen gang kommer jeg og samboeren min til å flytte til Åsen. Han krever å få bygge hus der, og det er helt i orden for meg!