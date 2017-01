Kan bli nødt til å betale tilbake etterlønn

NRK melder tirsdag at den tidligere statsråden Robert Eriksson kan bli nødt til å tilbakebetale etterlønn fordi han skrev boken «Bare gjør det – trofast rebell for Siv og Erna» delvis i perioden hvor han fikk etterlønn for sin tid som arbeidsminister. Han gikk av som statsråd 16. desember 2015, og fikk utbetalt full etterlønn, 105.337 kroner i måneden, fram til 16. juni 2016.

Utvidet etterlønn

Fordi Statsministerens kontor har arbeidsgiveransvar for statsrådene, har kontoret ifølge NRK to ganger bedt Eriksson om å lage en oversikt over tid han har brukt på og penger han har mottatt for bokprosjektet sitt. Målet er å avregne det mot etterlønnen som er utbetalt, da andre inntekter kan gi avkorting av etterlønnen statsrådene kan få i overgangsfasen etter avgang.

Eriksson fikk tre måneder ekstra lønn Startet eget firma tre dager før etterlønnsperioden gikk ut og fikk tre ekstra måneder med statsrådlønn.

Kjenner reglementet

Eriksson fikk først tre måneder etterlønn, før han like før perioden utløp stiftet konsulentselskapet «Løkka i livet» og fikk tre nye måneder karantene og etterlønn. Deretter begynte han i fast jobb i PR-byrået MSLGroup.

I sitt svar til Statsministerens kontor (SMK) skriver Eriksson i august i fjor at han kun har brukt 4-5 kvelder og tre helger på å bearbeide dagboknotater, som han sendte videre til forlaget. Ifølge NRK skriver han også at han først etter etterlønnsperioden begynte å bidra en god del til sin egen selvbiografi. Da SMK etterlyste helt konkrete timelister i et nytt brev, svarte han at han brukte 11 timer på boken mens han fikk utbetalt etterlønn, og 118 timer etter perioden var over. Han hevder også at han foreløpig ikke har tjent én krone på boken, noe han gjentar overfor NRK etter nyttår.

- Jeg har vært kjent med reglementet, og at all inntekt over 5000 kroner kommer til avkortning, selv om inntektene først skulle komme etter at etterlønnsperioden er utløpt, sier Eriksson til NRK.

SMK har ikke ønsket å kommentere saken, men skal foreløpig ikke ha konkludert med avkorting av etterlønnen.