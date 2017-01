«Kvart-ender» i Kvislabekken?

Ola Schjei sendte disse flotte bildene fra «Kvisjla» etter at snøen hadde lagt et hvitt teppe over Verdal sentrum.

Spesiell art av andefugl

Parkområdet langs fylkesveg 757 er kanskje enda finere på vinterstid enn på sommeren, når det tidvis er både gjengrodd i bekken og forskjellige ting flyter der som ikke skal være der.

Men endene trives i området både sommer og vinter. Og hva slags art av ender er det egentlig som har tilhold i bekken? Ornitolog Halvor Sørhuus eller andre fugleinteresserte i Verdal og Levanger har garantert svaret. Vi har det ikke, men drister oss til å foreslå den helt unike arten som bare finnes i indre deler av Trøndelag.

Ingen trippelbekkasin

Det fikk vi forklart av en lagkompis fra litt lenger sør i landet, i forbindelse med et quizspørsmål på Talia i fjor. Spørsmålet var hva som ikke finnes av enkeltbekkasin, dobbeltbekkasin, trippelbekkasin og kvartbekkasin.

– Svaret er trippelbekkasin, kunne han fortelle, og tilføyde: – For øvrig er det en annen fugleart som kun finnes her innover i distriktet: «Kvarteinner».

Sjelden fugl? Ja. Man skal etter sigende ta veldig godt vare på dem.