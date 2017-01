Frykter at Lady kan være tatt av ulv

Det var under en tur i Leksdalsfjellet på årets første dag at engelsk setter-tispa Lady forsvant fra eier Einar Holmvik.

De siste par dagene har etterlysning etter hunden blitt hyppig delt etter at forsvinningen ble lagt ut på Facebook-sider som «Hund savnet & funnet i Trøndelag» og «Med hjerte for hunder på rømmen».

– Politiet er varslet. Hunden forsvant i området Småvasshaugklompen, sørøst for veienden fra Aspåsen, går det frem av etterlysningsannonsen.

Sikker på at han så ulvespor

Innherred.no har forsøkt å komme i kontakt med hundeeieren, men det påpekes at han kan være vanskelig å få tak i på grunn av dårlig dekning. Han har imidlertid forklart overfor den sistnevnte Facebook-siden at:

– Min andre hund, som var ute sammen med Lady som jeg har mistet, kom inn og var livredd og tittet i retning nordover.

I det området mener eieren at han med stor sannsynlighet så ulvespor før vind og stort snøfall slettet alle spor.

Hege Rosenlund, som er såkalt hjertekontakt i saken, forteller at hun var i kontakt med Holmvik tidligere i dag - og at han da skulle ut på leting sammen med en ekspert på ulv. I går var det på grunn av været ganske håpløst å drive leting. Alt var bare hvitt, både i lufta og på bakken.

Vil ikke ha uorganisert letehjelp

Statens Naturoppsyn har bidratt i letingen med snøscootere, men uten resultat.

– Holmvik har sine gode hjelpere, men vil ikke at folk skal dra ut på egen hånd for å lete. Det er best for hans egen leting at det ikke blir andre spor og tråkk i området, påpeker Hege Rosenlund.

Hundeeieren har dog etterspurt sporhunder som kan søke kaldt spor eller dødt bytte.

Ulvedemonstrasjon i Oslo

Sammenfallende nok har det i dag vært en demonstrasjon utenfor Stortinget der flere hundre ulvemotstandere krevde felling av ulv. Raseriet skyldes ifølge NTB at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) like før jul sa nei til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

18 busser og folk fra hele landet kom for å støtte aksjonen, som også fikk noe innblanding fra representanter fra den andre meningssiden.

– Skal vi ha ulv i norsk natur, kan vi ikke utrydde den. Ulvene har påviselig ikke gjort noen stor skade på husdyr, hevdet Greenpeace-leder Truls Gullowsen overfor media i hovedstaden tidligere i dag.