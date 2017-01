«Pårørendeskolen» starter snart i Verdal

Det er koordinator for hukommelsesteamet i Verdal kommune, Anne Kari Hermann, som gjerne vil minne om det gratis kurstilbudet som starter opp om mindre enn to uker.

Må melde seg på snart

– Første samling er 17. januar, opplyser Hermann, og forklarer at pårørendeskole er et tilbud til pårørende som har et familiemedlem med demenssykdom. Påmeldingsfristen er 12. januar.

– Det er lagt opp til fem samlinger, som alle foregår på aktivitetsavdelingen ved Ørmelen bo- og helsetun. Der får deltakerne møte andre pårørende i samme situasjon, og naturligvis også fagpersoner med kompetanse på feltet, sier Anne Kari Hermann.

Varierte og nyttige tema

Samlingene varer i et par timer hver kveld, annenhver tirsdag utover ettervinteren. Alle starter klokken seks på ettermiddagen.

– På den første kvelden orienteres det om de ulike tilbudene innen demensomsorgen i Verdal.

– Kveld to kommer lege og stipendiat Marte Kvello fra Sykehuset Levanger og NTNU og forteller om ulike demenssykdommer.

– Tirsdagen midt i februar blir det praktiske råd og veiledning om kommunikasjon, av Sandra Sandnes på avdeling Fredheim.

– 28. februar står flere tema på dagsordenen. Ingunn Sund Forbord, som er avdelingsleder på helsetunet, forteller om lovverk og samtykkekompetanse, fysioterapeut og prosjektleder Stine Marlen Valstad informerer om velferdsteknologi og Lise Lyngsaunet Værdal fra Fylkesmannen sier noe om verge, legalfullmakt og fremtidsfullmakt.

– På den siste kvelden tirsdag 14. mars går kreftkoordinator Gro Nina Helberg inn på utfordringene man møter når familien rammes av alvorlig sykdom. Det blir også orientering fra Demensforeningen i Levanger og Verdal ved leder Mona Stenberg Bekkevold.