Influensa fyller opp sykehusgangene

– Fra jul og til i forigårs og går har det vært ganske høyt belegg. 20 pasienter har vært på korridor, sier avdelingsoverlege Carl Platou ved medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger til Innherred torsdag.

Avdelingen har totalt 65 senger. Platou forteller at toppen ble nådd på mandag. Torsdag er det tilbake til en normalsituasjon.

– I dag tidlig var det tre pasienter som måtte holde til på korridor, mens nå er det ikke noen. Snittet vårt er 1,7 pasient på korridor. Det er mange som er blitt syke, og influensaen har nok vært et vesentlig bidrag, sier Platou.

– Forberedt på mer

– Hva forventer dere framover?

– Influensaepidemien har ikke gitt seg. Det ble sagt at det var en nasjonal topp i romjula, og dette er første dagen med normalsituasjon for oss. Om det er en forbigående dupp, er ikke lett å si. Vi har forberedt oss på at det ikke er over ennå, sier Platou og forteller at Sykehuset Levanger også er i dialog med kommunene om eventuell bruk av kommunale senger.

Ved andre sykehus i Trøndelag har man utsatt operasjoner på grunn av mange innleggelser. Det har man ikke trengt å gjøre ved Sykehuset Levanger.

– Det har ikke vært nødvendig å stoppe planlagt operasjonsvirksomhet, men det har vært fortløpende dialog om det, og hvordan vi felles kan utnytte ressursene, sier Platou.

Har måttet jobbe ekstra

– Har det vært kaos?

– Det har vært mange å håndtere, men jeg vil ikke si kaotisk. Vi har hatt mange innleggelser og det har vært arbeidskrevende og utfordrende, sier Platou som roser de ansatte. Flere ansatte har tatt ekstravakter.

– En kjempehonnør til personalet som har stått på og jobbet ekstra. De har stilt opp for pasientene, sier Platou.