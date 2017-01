Ingen redusert fartsgrense

Det hjalp ikke at naboer i området langs fylkesveg 108 ved Hoklingen søkte Statens Vegvesen om reduksjon av dagens fartsgrense på 80 km/t. Vegvesenet har avslått søknaden, og begrunner det med at hele det norske fartsgrensesystemet er basert på at trafikantene skal avpasse farten etter forholdene. Generelt gjelder en fartsgrense på 50 km/t innenfor og 80 km/t utenfor tettbebygd strøk.

Generelle retningslinjer

De nasjonale retningslinjene for fartsgrenser utenfor tettbebygde strøk spenner fra 60 til 100 km/t. Statens vegvesen skriver i avslaget at det er viktig at retningslinjene blir fulgt, slik at vi får en mest mulig lik praksis for fartsgrenser i hele landet.

Den aktuelle strekningen ved Hoklingen tilfredsstiller ikke kriterier som tilsier en fartsgrense på 60 kilometer i timen. En slik grense brukes på veger med mange avkjørsler, mye aktivitet langs vegen og randbebyggelse.

Tviler på at det respekteres

Momenter som trafikkmengde, vegbredde, kurvatur og siktforhold tillegges ikke vesentlig vekt i vurderingene. Området defineres heller ikke som tettbebygd.

– For at folk skal overholde og respektere fartsgrensene vi setter, er det viktig at skiltet fartsgrense oppfattes så naturlig som mulig i forhold til omgivelsene, mener vegvesenet.