Øvelser på liv og død

Legger du turen innom Nord universitet på Røstad i Levanger, er det første du møter et stort og ærverdig bygg som minner mye om Slottet i hovedstaden. Hovedbygningen på Røstad omtales som et signalbygg i byen, og er et flott skue, spesielt på mørke kvelder, ruvende i flott flombelysning fra alle kanter.

Topp moderne avdeling

Men ikke alle vet hva som foregår innomhus i det som en gang i tiden var en «spesialskole for evneveike barn». I dag rommer bygget blant annet en topp moderne øvingsavdeling for sykepleierstudentene, med 25 sengeplasser, samt utstyr og teknologi av svært høy klasse.

- Øvingsavdelingen, eller ferdighetslaben som vi også kaller den, er utrolig bra. Folk som kommer hit på omvisning, både fra helseforetaket og kommunene, er overveldet over hvor bra det er.

- Hadde vi hatt godkjente heiser her, kunne vi faktisk hatt en avlastningsfunksjon for sykehuset, siden vi har det utstyret som trengs for å drifte en ren sykehusavdeling, sier Lars Ove Reinaas, seniorkonsulent ved sykepleierutdanningen.

Avanserte simuleringsdukker

Fordelene er åpenbare. Her får studentene trent på ulike scenarier som er så nær virkeligheten som det omtrent er mulig å komme. Spesielt imponerende er de såkalte SimMan 3G-dukkene, som er skremmende naturtro, og av en så høy kvalitet at de også blir benyttet av både det norske og det amerikanske forsvaret.

- Simuleringsdukkene snakker, gir oss tilbakemeldinger og stiller krav. På den måten er de med og stresser oss og gir oss det som vil bli en normal arbeidshverdag, sier 2.årsstudent Elisabeth Tronstad fra Steinkjer.

Bestemt kolspasient

Disse dagene er rundt 200 studenter i full sving på laben. De jobber gruppevis og får ulike caser de skal løse, etterfulgt av en grundig debrief og evaluering. Tronstad sin gruppe fikk en alvorlig syk kolspasient som case, en pasient som i tillegg var svært bestemt.

- Vi kom litt skeivt ut, siden hun nektet å legge seg i senga, og vi lot henne få viljen sin. Så dette er veldig lærerikt. Vi får virkelig kjent på det vi er trygg på, men også på vår egen usikkerhet, sier hun.

Han vil bli sykepleier

Lengre ned i korridoren finner vi førsteårsstudenter. De har praktisk eksamen om få uker, og forbereder seg så godt de kan.

Det gjelder også Erlend Næverdal fra Trondheim, som kjenner litt på presset.

- Akkurat nå øver vi på kateterisering. På eksamen får vi bare et forsøk, og da må det sitte. Derfor må vi øve veldig mye på egenhånd i forkant, sier Erlend, som selv går med en drøm om å få jobb på akutten eller som ambulansearbeider.

- Jeg vil bli sykepleier fordi det er et yrke med mange muligheter. Jeg er litt redd for å låse meg fast til en jobb resten av livet, men med denne utdannelsen får jeg mange valg, sier han.

Kritisk å regne feil

I et annet øvingsrom svettes det kanskje litt ekstra. Studentene er utstyrt med kalkulator, blyant og blokk. Og på teoribøkene foran de står det «medikamentregning». Et emne som ofte blir mat for media, siden strykprosenten på eksamen ofte er ganske høy.

- Her skal de ha null feil, så denne eksamenen er ganske angstfylt, sier faglærer Unni Taraldsen Aune.

– Det er mye pugging, men når man først har forstått det tror jeg det skal gå greit, sier student Ingrid Skogstad fra Trondheim.

Avgjørende med riktig dosering

I to dager jobber studentene intenst både med regning og med medikamenthåndtering, med alt fra tabletter til sprøyter og infusjoner.

- Dette kan handle om liv og død. Om man regner feil kan det føre til skjebnesvanger feilmedisinering. Nettopp derfor er det så viktig at studentene får til dette, noe jeg også har stor tro på at de vil, sier Taraldsen Aune.