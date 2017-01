Har trykket guide i 80.000 eksemplarer

Innherred-guiden med omtale av turistopplevelser i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa har etter hvert kommet i en del utgaver.

Visit Innherred har fortsatt tro på den tradisjonelle papirutgaven, selv om de tilbyr samme info og vel så det på nettsiden sin.

– 10.000 har lest brosjyren på nett de siste årene, opplyser Kathrine Kragøe Skjelvan i Visit Innherred.

Populært

Papirutgaven i «lommeformat» er trykket i 80.000 eksemplarer på tre ulike språk, og vil være tilgjengelig på turistkontoret i slutten av januar.

– Økning i etterspørselen har gjort at vi har sett oss nødt til å øke opplaget på engelsk og tysk, sier Skelvan.

Guiden distribueres via reiselivsbedrifter på Innherred, turistkontorene i hele regionen, på messer i inn- og utland, gjennom post og i nettbutikk.

Visit Innherred viser til en fersk amerikansk undersøkelse som viser at det første turister gjør når de kommer til dit de skal feriere er å lese turistbrosjyrer og kart.

Kart og info

Årets guide er på over 80 sider, rikt illustrert med bilder, og ellers med historie, kultur, turforslag og pratisk informasjon. Lokale reiselivsbedrifter har kjøpt annonser i guiden.

Det er også kommunekart, bykart og oversiktskart i guiden, som i anledning 100-årsmarkeringen for samenes første landsmøte har et mer tydelig samisk preg i år.

Et raskt blikk på guiden forteller at det er mye informasjon om mangt. Sikkert ikke alt, men en god del. Et par åpenbare skjønnhetsfeil finnes dog på omtalen av Verdal, der både benevnelsen Høgskolen i Nord-Trøndelag er nevnt, og Spelet om Heilag Olav påstås å være en del av Olavsfestdagene. De er nok i Trondheim.