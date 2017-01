Legger «slagplan» for å skaffe seg autograf

Tove Myhr fra Verdal er en ivrig autografjeger, først og fremst rettet mot politikere og statsledere. Lokalavisa har skrevet om henne flere ganger, om hvordan interessen for navnetrekkene til innflytelsesrike personer også er en slags terapi for panikkangsten hun sliter med - og har vært åpen om.

– Å få svar fra amerikanske presidenter er veldig vanskelig. Jeg har prøvd mange ganger, forteller Myhr på sin Facebook-profil i dag.

Bondevik-hjelp

Barack Obama signerte tre bilder for henne før han ble president. George W. Bush ga faktisk et personlig svar mens han var president. Den mest krevende jakten hun har lyktes med, var overfor Bill Clinton. Det var ikke enkelt. Men tross flere avslag, ga hun ikke opp.

Den som trådte hjelpende til var Kjell Magne Bondevik, som hun ba om å spørre Clinton om å signere et bilde av ham og Clinton sammen. Da det etter en tid bød seg en passende anledning for den tidligere norske statsministeren å spørre Clinton, ble det både autograf og en liten hilsen til Tove.

– Clintons autograf er en av de jeg setter mest pris på å ha i samlingen min, fremhever Tove Myhr.

Om 14 dager

Nå står den kommende amerikanske presidenten for tur. Autografjegeren fra Verdal tror hun kan stå overfor den største utfordringen noensinne.

Etter at republikaneren i strid med alle mediers spådommer vant valget sent i fjor høst, inntar han presidentstolen i USA den 20. januar. Et av de første brevene han får kan komme fra Verdal, hvis ikke navnetrekk-samleren har funnet en bedre måte å komme i kontakt med Donald Trump på.

– Jeg har tenkt mye den siste tiden på hvordan jeg skal klare å få autografen hans, og er i ferd med å legge en «slagplan», lover Tove Myhr.