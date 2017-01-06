Skogningene får over 176.000 kroner

Skogn idrettslag mottok i fjor 776.039 kroner i grasrotpenger fra Norsk Tipping. Arkivfoto

Skogn idrettslag mottok i fjor 776.039 kroner i grasrotpenger fra Norsk Tipping. Arkivfoto

Skogningene får over 176.000 kroner

Og her er hele lista over grasrotmottakere for 2016 i Levanger.
Nyheter

Norsk Tippings «Grasrotandelen» ble innført 1. mars 2009. Rundt 25.000 lag og foreninger fikk i 2016 bidrag via Grasrotandelen. På landsbasis er det i alt registert over én million givere.

Grasrotandelen gjelder alle Norsk Tippings spill, Flax (papirlodd) og Belago. For de øvrige spillene går 5 prosent av innsatsen til spillerens grasrotmottaker. Unntaket er Multix og Instaspill, der det er andre beregningsmetoder.

Her er 2016-oversikten over mottakere med adresse i Levanger.

Navn - antall givere - beløp

SKOGN IDRETTSLAG

339

 176 039,77

LEVANGER FOTBALLKLUBB

378

 172 004,09

SPORTSKLUBBEN NESSEGUTTEN

441

 147 268,53

IDRETTSLAGET SVERRE

244

 79 620,83

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB

171

 73 233,45

IL AASGUTEN

193

 41 841,15

FROL IDRETTSLAG

137

 35 140,8

INNHERRED BASKETBALLKLUBB IBBK

24

 24 045,98

MARKABYGDA SKOLE- OG JANITSJARKORPS

39

 22 038,47

MARKABYGDA IDRETTSLAG

79

 21 457,96

LEVANGER JUDOKLUBB

66

 20 684,28

ÅSEN SKOLEKORPS

77

 20 561,09

SKOGN DARTS CLUB

31

 20 159,78

YTTERØY IDRETTSLAG

78

 19 528,64

YTTERØY SKOLEKORPS

97

 18 597,35

EKNE IDRETTSLAG

73

 18 270,32

INNHERRED RC KLUBB

24

 18 071,19

ÅSEN SANITETSFORENING

27

 17 946,3

LEVANGER REDD BARNA

52

 17 366,11

EKNE SKOLEKORPS

66

 16 825,59

OKKENHAUG MUSIKKORPS

62

 16 080,48

LEVANGER RØDE KORS

74

 15 748,74

ST JOHANNESLOGEN OLAVSLYSET

30

 14 620,47

LIONS CLUB LEVANGER

4

 13 676,63

VERDAL BOWLINGKLUBB

33

 13 653,55

ANKOLMPLASSENS NABORING

39

 13 170,9

RØDKLØVERHUSET

41

 13 037,57

LEVANGER FRIVILLIGSENTRAL

23

 12 987,07

STALLMYRA SKOTTHYLLKLUBB

17

 12 903,29

LEVANGER BARNE OG UNGDOMSKORPS

51

 12 758,24

LEVANGER REVMATIKERFORENING

45

 12 578,66

ÅSEN HORNMUSIKKLAG

41

 12 568,5

LEVANGER SVØMME OG LIVREDNINGS-

23

 11 968,09

MULE SKOLEKORPS

28

 11 247,28

SKOGN DAMEKOR

31

 10 834,78

SKOGN MARITIME FORENING

29

 8 671,71

TRØNDELAG TRAKTORPULLERKLUBB

23

 8 259,88

LEVANGER JEGER OG FISKERLAG

46

 8 196,23

ODD FELLOW LOGE NR 76 STIKLESTAD

21

 8 093,32

SKOGN HORNMUSIKKLAG

31

 7 508,12

HÅMMÅR'N FJELLSPORTKLUBB

4

 7 286,96

AASEN SKYTTARLAG

40

 7 172,55

NORGES DIABETESFORBUND LEVANGER OG

26

 6 839,49

SKOGN SKYTTERLAG

29

 6 828,61

OK SKØYNAR

35

 6 772,94

RONGLAN IL

36

 6 760,85

PEF LEVANGER OG OMEGN

19

 6 622,4

LEVANGER MUSIKKFORENING

31

 6 221,37

BETEL KIRKE INNHERRED

5

 5 982,58

LEVANGER UNDERVANNSKLUBB

7

 5 739,75

INNHERRED MOTORSPORT KLUBB

30

 5 737,55

MARKABYGDA SKYTTERLAG

20

 5 348,45

SKOGN SKOLEMUSIKK

25

 4 628,12

SKOGN MANNSKOR

19

 4 422,85

LEVANGER MANNSSONGLAG

20

 4 384,52

EKNE UNGDOMSLAG

13

 4 253,82

LOGE NR 114 TORD FOLESSON

7

 4 215,25

HLF LEVANGER

8

 4 133,

GRØNNINGEN HYTTE OG TURLAG

20

 3 907,66

LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER

21

 3 904,09

RONGLAN SANITETSFORRENING

22

 3 901,2

LEVANGER HELSESPORTLAG

18

 3 831,95

NORSK MYNDEKLUBB AVD. TRØNDELAG

12

 3 758,64

SKOGN SANITETSLAG

21

 3 404,07

FOFOOP AVD. LEVANGER - FORENING

11

 3 380,6

DIS NORD-TRØNDELAG

10

 3 263,78

MENTAL HELSE LEVANGER

16

 3 168,39

SKOGN BUEJÆGERKLUBB

11

 3 120,61

LEVANGER BLANDAKOR

22

 3 110,75

SKOGN BARNE OG UNGDOMSKOR

10

 3 053,25

SLEIVTREFF SKOTTHYLLKLUBB

11

 2 956,43

FORENINGEN ENKER OG ENKEMENN I

7

 2 685,

NOSSUM TRAVPARK

12

 2 665,49

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG

12

 2 638,96

ÅSEN MUSEUM OG HISTORIELAG

11

 2 540,92

ÅSEN PENSJONISTLAG

12

 2 444,3

FORSVARETS SENIORFORBUND LEVANGER

8

 2 435,1

REBEKKALOGE 129 ST BRICTIVA

6

 2 361,08

LEVANGER SPORTSSKYTTERLAG

4

 2 132,05

REVYKOMPANIET

9

 2 092,62

YTTERØY KFUK KFUM SPEIDERE

18

 2 092,34

YTTERØY RØDE KORS

12

 2 032,

LEVANGER KUNSTFORENING

14

 1 874,5

REBEKKALOGE NR 58 GUDRUN

8

 1 851,9

LEVANGER TREKKSPILLKLUBB

8

 1 804,75

LEVANGERS UNGE SANITETSFORENING

12

 1 711,11

LEVANGER OG INNHERRED HESTESPORTSKLU

11

 1 606,57

NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE

6

 1 579,07

NORD-TRØNDELAG HAREHUNDKLUBB

5

 1 524,8

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST I

8

 1 489,02

COREVI

15

 1 460,25

LEVANGER HISTORIELAG

4

 1 367,55

OKKENHAUG BYGDAKOR

7

 1 295,

NASJONALFORENINGEN LEVANGER OG VERDA

6

 1 278,2

STREET OG CRUISING LEVANGER

 

 1 248,12

LEVANGER HUSFLIDSFORENING

9

 1 220,75

FROL SYMFONIORKESTER

3

 1 218,5

MOMARKA VELFORENING

5

 1 154,62

FROL SANITETSFORENING

4

  896,

SKEYNA KJØRE OG RIDEKLUBB

6

  829,5

SKOGN UNGDOMSLAG

6

  821,8

TOMTVASSLAGET

3

  814,47

BYMUSEET I LEVANGER

5

  747,55

HOLÅSEN VEL

4

  698,52

SKOGN BYGDEKVINNELAG

4

  597,5

SKOGN IDRETTSLAG HÅNDBALLAVD

12

  569,92

GULLSTJERNA 4H

2

  512,83

HAGESELSKAPET LEVANGER

2

  507,81

SKOGN NORMISJON

5

  496,25

LEVANGER PENSJONISTKOR

3

  417,8

KJØNSTADMARKA VELFORENING

1

  388,5

LEVANGERSTUDENTENES IDRETTSLAG

5

  387,59

SKOGN PENSJONISTLAG

2

  362,

VEDHRAR

2

  350,38

LEVANGER LOKALLAG AV LHL

3

  312,41

LEVANGER SENIORDANS

2

  310,

FROL HUSFLIDSLAG

1

  199,

INNHERRED AVD AV MA RUSFRITRAFIKK

2

  190,

FORENINGEN NOREG BALTICUM BELARUS

1

  120,

NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD

1

  80,67

UNGDOMSLAGET VÅRGLIMT

2

  77,5

NORGES KORFORBUND NORD TRØNDELAG

1

  64,

INNHERRED ORIENTALSKE DANSEFORENING

1

  42,

INNTRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB

2

  37,5

NORD UNIVERSITET BEDRIFTSIDRETTSLAG

1

  12,71

LION CLUB LEVANGER/SKEYNA

 

 

RINGVEIEN OG OMEGN VELFORENING

 

 

LEVANGER SMÅBÅTFORENING

 

 

SKOLEVEGEN OG OMEGN VELFORENING

 

 

NASJONALFORENINGEN YTTERØY HELSELAG

 

 

YTTERØY HORNMUSIKKLAG

 

 

DYSLEKSIFORENINGEN LEVANGER

 

 

NASJONALFORENINGEN

 

 

YTTERØY BYGDETUN

 

 

BAKKLANDET VEL

 

 

1 LEVANGER SPEIDERGRUPPE

 

 

LEVANGER MISJONSFORSAMLING

 

 

TUBEN LEVANGER MALEKLUBB

 

 

LEVANGER SKATEKLUBB

 

 

LEVANGER JAZZKLUBB

 

 

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