Skogningene får over 176.000 kroner
Skogningene får over 176.000 kroner
- Roger M.Svendsen
- Mobil: 46540709
Norsk Tippings «Grasrotandelen» ble innført 1. mars 2009. Rundt 25.000 lag og foreninger fikk i 2016 bidrag via Grasrotandelen. På landsbasis er det i alt registert over én million givere.
Grasrotandelen gjelder alle Norsk Tippings spill, Flax (papirlodd) og Belago. For de øvrige spillene går 5 prosent av innsatsen til spillerens grasrotmottaker. Unntaket er Multix og Instaspill, der det er andre beregningsmetoder.
Her er 2016-oversikten over mottakere med adresse i Levanger.
Navn - antall givere - beløp
|SKOGN IDRETTSLAG
339
176 039,77
|LEVANGER FOTBALLKLUBB
378
172 004,09
|SPORTSKLUBBEN NESSEGUTTEN
441
147 268,53
|IDRETTSLAGET SVERRE
244
79 620,83
|LEVANGER HÅNDBALLKLUBB
171
73 233,45
|IL AASGUTEN
193
41 841,15
|FROL IDRETTSLAG
137
35 140,8
|INNHERRED BASKETBALLKLUBB IBBK
24
24 045,98
|MARKABYGDA SKOLE- OG JANITSJARKORPS
39
22 038,47
|MARKABYGDA IDRETTSLAG
79
21 457,96
|LEVANGER JUDOKLUBB
66
20 684,28
|ÅSEN SKOLEKORPS
77
20 561,09
|SKOGN DARTS CLUB
31
20 159,78
|YTTERØY IDRETTSLAG
78
19 528,64
|YTTERØY SKOLEKORPS
97
18 597,35
|EKNE IDRETTSLAG
73
18 270,32
|INNHERRED RC KLUBB
24
18 071,19
|ÅSEN SANITETSFORENING
27
17 946,3
|LEVANGER REDD BARNA
52
17 366,11
|EKNE SKOLEKORPS
66
16 825,59
|OKKENHAUG MUSIKKORPS
62
16 080,48
|LEVANGER RØDE KORS
74
15 748,74
|ST JOHANNESLOGEN OLAVSLYSET
30
14 620,47
|LIONS CLUB LEVANGER
4
13 676,63
|VERDAL BOWLINGKLUBB
33
13 653,55
|ANKOLMPLASSENS NABORING
39
13 170,9
|RØDKLØVERHUSET
41
13 037,57
|LEVANGER FRIVILLIGSENTRAL
23
12 987,07
|STALLMYRA SKOTTHYLLKLUBB
17
12 903,29
|LEVANGER BARNE OG UNGDOMSKORPS
51
12 758,24
|LEVANGER REVMATIKERFORENING
45
12 578,66
|ÅSEN HORNMUSIKKLAG
41
12 568,5
|LEVANGER SVØMME OG LIVREDNINGS-
23
11 968,09
|MULE SKOLEKORPS
28
11 247,28
|SKOGN DAMEKOR
31
10 834,78
|SKOGN MARITIME FORENING
29
8 671,71
|TRØNDELAG TRAKTORPULLERKLUBB
23
8 259,88
|LEVANGER JEGER OG FISKERLAG
46
8 196,23
|ODD FELLOW LOGE NR 76 STIKLESTAD
21
8 093,32
|SKOGN HORNMUSIKKLAG
31
7 508,12
|HÅMMÅR'N FJELLSPORTKLUBB
4
7 286,96
|AASEN SKYTTARLAG
40
7 172,55
|NORGES DIABETESFORBUND LEVANGER OG
26
6 839,49
|SKOGN SKYTTERLAG
29
6 828,61
|OK SKØYNAR
35
6 772,94
|RONGLAN IL
36
6 760,85
|PEF LEVANGER OG OMEGN
19
6 622,4
|LEVANGER MUSIKKFORENING
31
6 221,37
|BETEL KIRKE INNHERRED
5
5 982,58
|LEVANGER UNDERVANNSKLUBB
7
5 739,75
|INNHERRED MOTORSPORT KLUBB
30
5 737,55
|MARKABYGDA SKYTTERLAG
20
5 348,45
|SKOGN SKOLEMUSIKK
25
4 628,12
|SKOGN MANNSKOR
19
4 422,85
|LEVANGER MANNSSONGLAG
20
4 384,52
|EKNE UNGDOMSLAG
13
4 253,82
|LOGE NR 114 TORD FOLESSON
7
4 215,25
|HLF LEVANGER
8
4 133,
|GRØNNINGEN HYTTE OG TURLAG
20
3 907,66
|LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER
21
3 904,09
|RONGLAN SANITETSFORRENING
22
3 901,2
|LEVANGER HELSESPORTLAG
18
3 831,95
|NORSK MYNDEKLUBB AVD. TRØNDELAG
12
3 758,64
|SKOGN SANITETSLAG
21
3 404,07
|FOFOOP AVD. LEVANGER - FORENING
11
3 380,6
|DIS NORD-TRØNDELAG
10
3 263,78
|MENTAL HELSE LEVANGER
16
3 168,39
|SKOGN BUEJÆGERKLUBB
11
3 120,61
|LEVANGER BLANDAKOR
22
3 110,75
|SKOGN BARNE OG UNGDOMSKOR
10
3 053,25
|SLEIVTREFF SKOTTHYLLKLUBB
11
2 956,43
|FORENINGEN ENKER OG ENKEMENN I
7
2 685,
|NOSSUM TRAVPARK
12
2 665,49
|NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
12
2 638,96
|ÅSEN MUSEUM OG HISTORIELAG
11
2 540,92
|ÅSEN PENSJONISTLAG
12
2 444,3
|FORSVARETS SENIORFORBUND LEVANGER
8
2 435,1
|REBEKKALOGE 129 ST BRICTIVA
6
2 361,08
|LEVANGER SPORTSSKYTTERLAG
4
2 132,05
|REVYKOMPANIET
9
2 092,62
|YTTERØY KFUK KFUM SPEIDERE
18
2 092,34
|YTTERØY RØDE KORS
12
2 032,
|LEVANGER KUNSTFORENING
14
1 874,5
|REBEKKALOGE NR 58 GUDRUN
8
1 851,9
|LEVANGER TREKKSPILLKLUBB
8
1 804,75
|LEVANGERS UNGE SANITETSFORENING
12
1 711,11
|LEVANGER OG INNHERRED HESTESPORTSKLU
11
1 606,57
|NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE
6
1 579,07
|NORD-TRØNDELAG HAREHUNDKLUBB
5
1 524,8
|NORDLANDSHEST/LYNGSHEST I
8
1 489,02
|COREVI
15
1 460,25
|LEVANGER HISTORIELAG
4
1 367,55
|OKKENHAUG BYGDAKOR
7
1 295,
|NASJONALFORENINGEN LEVANGER OG VERDA
6
1 278,2
|STREET OG CRUISING LEVANGER
1 248,12
|LEVANGER HUSFLIDSFORENING
9
1 220,75
|FROL SYMFONIORKESTER
3
1 218,5
|MOMARKA VELFORENING
5
1 154,62
|FROL SANITETSFORENING
4
896,
|SKEYNA KJØRE OG RIDEKLUBB
6
829,5
|SKOGN UNGDOMSLAG
6
821,8
|TOMTVASSLAGET
3
814,47
|BYMUSEET I LEVANGER
5
747,55
|HOLÅSEN VEL
4
698,52
|SKOGN BYGDEKVINNELAG
4
597,5
|SKOGN IDRETTSLAG HÅNDBALLAVD
12
569,92
|GULLSTJERNA 4H
2
512,83
|HAGESELSKAPET LEVANGER
2
507,81
|SKOGN NORMISJON
5
496,25
|LEVANGER PENSJONISTKOR
3
417,8
|KJØNSTADMARKA VELFORENING
1
388,5
|LEVANGERSTUDENTENES IDRETTSLAG
5
387,59
|SKOGN PENSJONISTLAG
2
362,
|VEDHRAR
2
350,38
|LEVANGER LOKALLAG AV LHL
3
312,41
|LEVANGER SENIORDANS
2
310,
|FROL HUSFLIDSLAG
1
199,
|INNHERRED AVD AV MA RUSFRITRAFIKK
2
190,
|FORENINGEN NOREG BALTICUM BELARUS
1
120,
|NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD
1
80,67
|UNGDOMSLAGET VÅRGLIMT
2
77,5
|NORGES KORFORBUND NORD TRØNDELAG
1
64,
|INNHERRED ORIENTALSKE DANSEFORENING
1
42,
|INNTRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB
2
37,5
|NORD UNIVERSITET BEDRIFTSIDRETTSLAG
1
12,71
|LION CLUB LEVANGER/SKEYNA
|RINGVEIEN OG OMEGN VELFORENING
|LEVANGER SMÅBÅTFORENING
|SKOLEVEGEN OG OMEGN VELFORENING
|NASJONALFORENINGEN YTTERØY HELSELAG
|YTTERØY HORNMUSIKKLAG
|DYSLEKSIFORENINGEN LEVANGER
|NASJONALFORENINGEN
|YTTERØY BYGDETUN
|BAKKLANDET VEL
|1 LEVANGER SPEIDERGRUPPE
|LEVANGER MISJONSFORSAMLING
|TUBEN LEVANGER MALEKLUBB
|LEVANGER SKATEKLUBB
|LEVANGER JAZZKLUBB