Vil droppe gangfelt

Dersom politikerne lytter til rådmannen, blir det ikke bygd noe gangfelt langs Momarkavegen fra Hallsteinvegen ned til Branesvegen. Bakgrunnen er et oversendelsesforslag fra Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) under kommunestyrebehandlingen av budsjett og økonomiplan i fjor høst. Forslaget lød slik: «Det utredes et kostnadsoverslag på å fullføre gangfelt langs hovedveien fra Høgberget og ned til hovedveien i Momarka. Saken legges fram for formannskapet.»

Og nå legges den fram der.

Rådmannen vil imidlertid prioritere annerledes, og peker på at det i dag er fortau langs Høgbergetvegen ned til Halsteinvegen. Langs Momarkavegen fra Halsteinvegen og ned til Branesveg er det cirka 1,1 kilometer med bratt og vanskelig terreng på venstre side av vegen.

Et fortau vil koste cirka 8,3 millioner kroner, antyder rådmannen, og mener dette er en høy kostnad, noe som skyldes høye murer og store fyllinger. Kostnadsoverslag på gang- og sykkelveg er ikke gjort, men her antydes at kostnadene minst må dobles.

– Etter behov og bruken i dag er det ikke mange som benytter seg av å gå langs denne vegen, kostnadene pr. bruker blir forholdsvis høye på denne utbyggingen. Det blir faktisk en omveg for de fleste, og denne blir heller ikke benyttet til skoleveg. Brukerne benytter seg av veger gjennom Momarka og Høgberget boligfelt. Fra Høgberget benyttes gang-/sykkelvegen ned forbi vanntårnet og mot sentrum/Halsan skole, skriver rådmannen i saksvurderingen, og tar til orde for at det heller rustes opp eksisterende traseer som i dag brukes som skoleveg fra Høgberget/Momarka. Her vil rådmannen gjerne ha innspill fra lokale velforeninger.

Formannskapet i Levanger behandler saken onsdag 11. januar.