Vil ha egen støyavgift på piggdekk

1,9 millioner nordmenn er plaget av støy daglig, og biltrafikk står for 80 prosent av støyen. Støyforeningen i Norge mener nå at støyende dekk bør få en avgfit på 1.000 kroner per dekk.

- Det er ikke en privatsak lenger hva slags dekk en utstyrer bilen sin med, fordi en kjører rundt og vekker folk og ødelegger helsa deres, sier Ulf Winter i Norsk forening mot støy til NRK Trøndelag.

Støtter ikke avgift

Stortingsrepresentant Roy Steffensen i Frp forstår at støy er et problem, men vil ikke ha en egen støyavgift for dekk.

- Noen ønsker gjerne å ha dekk med mer pigger i fordi det styrker sikkerheten. Det synes jeg er noe folk selv må få velge om de ønsker på bilen, sier Steffensen til NRK.

Vil endre regelverk

Det finnes krav til støy fra piggfrie dekk, men piggdekk er unntatt fra EØS-regulativet. Ifølge Statens vegvesen vil antall pigger normalt øke utslipp av svevestøv med mindre piggdekket har andre egenskaper som kompenserer, for eksempel med lavere vekt per pigg. Vegdirektoratet vil nå gjøre regelverket likt som i Sverige og Finland, noe som i utgangspunktet gir færre pigger enn dagens regler tillater. Men det gis unntak dersom veislitasjen ikke øker, noe testvinnende dekk med dobbelt så mange pigger i dag følger.