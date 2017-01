Feirer 50 år sammen

«Du snakker du hvor fort tia har gått» sier de selv. Dette spreke paret er stadig på farten i inn og utland. Mange skal besøkes både av slekt og venner, og selv om de er kjent for heldøgns servering av kaffe heime på Sætran gjelder det kun når kårfolket er heime da, og det er periodevis kanskje ikke så ofte. Da festen ble feiret på Okkenhaug for 50 år sia var det -20 grader på formiddagen, og regn da gjestene skulle dra heim kunne far fortelle. Ut fra værprognosene i skrivende stund ser det ut til at det kan bli en reprise på akkurat det væromslaget selv om jubilantene med flere hadde håpet å få vinterlige rammer videre fremover også.

De to har alltid vært sosiale og omgangskretsen er stor. Da vi tre jentene kom til verden, og etter hvert vokste opp, var det alltid åpne dører for besøk. Både husarbeid og gjøremål på åkeren kunne få en liten utsettelse dersom det kom uanmeldte gjester på besøk, og det gjorde det ofte! «En må berre ta sæ tia innimellom» sa mor.

Når det gjelder å være sprek er det vel kanskje litt overdrevet å si at de springer fjellet rundt, så fort går det nå ikke for de fleste når man kommer til en viss alder. Om ikke mor og far er av de som er raskest lengre så står det ikke på viljen. Egen hytte på Kammar`n er et fint utgangspunkt for både spaserturer, molteturer og skiturer. «Det e javnen som dreg» som en far sei når ting tar tid.

Sist sommer dro mor og far med 3 døtre og familier på en innholdsrik og fin tur til Italia. Storfamilien var samlet og opplevelser hvor den Italienske landsbygda kom nært innpå var nok spesiell for alle men kanskje mest for mor og far. De som har vært gårdsfolk og bønder så nok at teknologien på den italienske landsbygda til tider var som å se tilbake på tia da de overtok drifta på Sætran. De to er flinke til å sette pris på den velferd som vi omgir oss med, og det å ha familie med både barn og barnebarn nært er noe de setter stor pris på.

50 år i tospann er ingen selvfølge for noen. Femte juledag samlet de ca 40 gjester til middag på Rampa på Ytterøy, og påfølgende kaffe i kårhuset på Sætran. Stor stemning og taler. Mor sin spareforening som også har eksistert like lenge var alle representert i selskapet. Spareforeningen som bærer navnet «Pål sine høner» består av fem ektepar. Utrolig nok er mor og far det 4. av disse ekteparene som feirer gullbryllup i løpet av ganske kort tid. Og forloverne til mor og far som da utgjør det siste paret i spareforeningen skal feire sitt gullbryllup i det kommende året! 250 års ekteskap har den spareforeningen til sammen. Som et medlem av spareforeningen sa med påfølgende latter; Femti år som gift, det ligg det mytji arbeid bak det!

Mor og far har alltid vært rause ovenfor oss tre jentene med familier. Omsorg, omtanke, kjærlighet og varme er gitt i stort mon både til familie og venner, og selv om livet ikke akkurat har gitt overflod på inntekt-sia så har de gjort mye ut av lite, sjølfolket på Sætran. Ingen over- ingen ved siden av!

Gratulerer med dagen kjære mor og far!