Hjulmist på E6 kunne fått fatale følger

En bil mistet et framhjul på E6 i Bjørga fredag ettermiddag.

I motsatt retning kom Frank Sandberg fra Levanger på vei hjem fra jobb. Plutselig så han et gnistregn og et hjul som kom i full fart mot egen bil. Hjulet deiset rett inn i fronten og knuste radiatoren. Ergo ble det full stopp også for Frank Sandberg, som et stykke lenger bort fikk kjørt til side og parkert bilen.

Politiet kom aldri

Nå stusser han veldig på hvorfor ikke politiet viste interesse.

– Jeg ringte politiet bare et par minutter etter smellen, men ble likevel sittende og vente og vente uten at det kom noen for å snakke med meg. Det synes jeg er for dårlig. De kunne ha kostet på seg å veksle et par ord, forteller Sandberg. Vannnet hadde rent ut fra radiatoren, og naturlig nok var hans egen bil ikke i kjørbar stand. Den ble etter hvert fraktet med redningsbil bort til et verksted på Rinnleiret hvor den står nå.

Selv fikk han skyss hjem med sin egen svoger.

– Det kunne fort gått langt verre. Jeg er sjeleglad for at hjulet ikke spratt slik jeg fikk det rett i frontruta, konkluderer en lettere skjelven Frank Sandberg.

Og ikke bare det, bevegelsesenergien i hjulet gjorde at det skiftet retning etter at det traff hans egen bil.

@politiNTrondops Bil berget og trafikken er åpnet igjen. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) 6. januar 2017

– Jeg så det nesten for meg at det kom til å treffe bilen som var femti meter foran meg, men det skjedde heldigvis ikke, kommenterer han.

Sandberg ringte også politiet senere på ettermiddagen, etter at han hadde kommet heim.

– Unnskyldingen deres var at det kan ha vært et annet oppdrag de har måttet rykke ut til, sier Frank Sandberg til avisa Innherred.

Misforståelse

Operasjonsleder Kjetil Mollan hos politiet i Nord-Trøndelag har snakket med politipatruljen som var på stedet, og sier at det hele kan bero på en misforståelse. Patruljen hadde ifølge operasjonslederen til hensikt å snakke med vedkommende, men uten at det altså ble gjort på stedet.

– Politiet har for øvrig ringt opp to ganger etterpå, men ikke fått svar. Saken blir også fulgt opp lørdag, sier Mollan. Han tilføyer at hvis det også viser seg å være hold i forklaringen fra han som mistet hjulet, så er det heller ikke noe grunnlag for å opprette sak på forholdet.

Mye trafikk

Trafikkuhellet skjedde på E6 i Bjørga, nord i Verdal, like før kommunegrensa til Inderøy, midt i den travleste ettermiddagstrafikken. Det ble rapportert til politiet ved 16-tiden fredag.

Som følge av hendelsen oppsto en del trafikale problemer, med lang kø i begge kjøreretninger.

Bilen som mistet hjulet ble også stående i en sving. Omtrent en times tid etter hendelsen, cirka klokken 17, ble trafikken på E6 igjen åpnet for normal ferdsel.