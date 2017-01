Mari sliter ikke ut sofaen

Nyåret er for mange en tid for å ta tak i egen form og fysikk. Noen har litt høyere ambisjoner enn andre, og Mari Rotmo er definitivt blant dem. Hun sikter seg inn blant de 20 beste crossfit-lagene i Europa.

27-åringen fra Stiklestad har en hverdag og fritid preget av trening.

Hun er utdannet fysioterapeut fra NTNU/Høgskolen i Sør-Trøndelag. CV-en viser videre idrett grunnfag fra Gateway College på Bali i Indonesia og studier med idretts- og bevegelsesvitenskap ved NTNU. Et halvår fra Norges idrettshøgskole for å bli personlig trener hører også med. Mari Rotmo hadde med andre ord papirene på plass da hun begynte som turnusfysioterapeut for Melhus kommune 15. august.

Små og store får hjelp

– Du får folk i form?

– Ja, og jeg synes det er veldig spennende og givende. Jobben byr på utfordringer og er artig, sier Mari.

I den kommunale stillingen er det et stort spenn i alderen på de som hun hjelper. Det er stadig flere eldre som har behov for rehabilitering og treningsassistanse. Med base i Buen sykehjem i Melhus sentrum blir det også en del farting med hjemmebesøk, samt oppgaver i barnehager og skoler. Arbeidsdagen består i alt fra å forebygge og lede eldretrim til bassengtrening og å ta seg av individuelle opplegg.

3T-trener i Midtbyen

På toppet av dette er Mari Rotmo personlig trener og gruppeinstruktør for 3T Midtbyn.

– Er det mye pågang nå på nyåret?

– Ja, det bruker å være det. Nå har vi kampanje med innmeldinger, så det er mye folk. Og der bare artig. Folk tror selv at formen er dårlig, men det er stor variasjon. Men vi har opplegg som passer for alle, også de som er nybegynnere. De kan få veiledning av personlige trenere.

Nå skulle en kanskje tro at energien var brukt opp med disse to jobbene. Men, nei. Mari Rotmo har krefter til gode. Hun er svært så aktiv i crossfit-miljøet i Trondheim. Crossfit handler prestasjon på eget nivå, fremfor fokus på fysisk utseende og muskelmasse.

– Vi driver ikke på slik som de gjør innen body- og bikinifitness. I crossfit driver med vi med øvelser innen kondisjon, roing, stryke, turn og tauklaring. Det er også olympiske øvelser som rykk og støt i vektløfting.

Mari har personlige rekorder på 71 kilo i rykk og 90 i støt. Hun konkurrerer både på et felles lag med tre jenter og tre gutter, og individuelt.

– Vi holder på å kvalifisere oss til Regionals Europa. Det er de 20 beste lagene som går videre til en europeisk samling og konkurranse.

Hva savner du mest fra Verdal?

– Det er familien og det å ha dem i nærheten. Selv om det ikke er så langt fra Trondheim, er det ikke bare å stikke innom på kveldstid til foreldre, søsken og tante barn.

Apropos slekt, Mari er i slekt med Hans Rotmo. Avdøde farfar Agnar var søskenbarn til Hans.

– Så da har du hørt om juletre-festen på 4. juledag og dukken til Mari?

– He, he, ja det er selvfølgelig en av favorittsangene.

Hva savner du minst?

– Jeg har ikke bil, og jeg merker i Verdal hvor avhengig man blir av andre når det er dårlige muligheter med kollektivtransport. Det er slutt på Blåmann, som jeg husker fra da jeg bodde i Forbregd-Lein.

Ditt beste minne fra Verdal?

– Det var veldig bra å vokse opp i Verdal, og vi gikk til og fra skolen. Det var veldig fritt, og så hadde vi mye tilknytning til kulturhuset og Spelet. Om sommeren kunne vi høre fra Spelet fra balkongen. Selv var jeg med i leikarringen ett år, i 2007. Det var veldig artig. Men det ble ikke mer teater på meg da, bortsett fra at jeg var aktivt med i russerevyen. Ellers har jeg gode minner fra årene jeg spilte fotball. Og så var jeg med i Vuku skolekorps i 13 år. De siste tre årene var jeg tamburmajor.

– Tiden på videregående var også fin. Jeg gikk idrettslinja, og vi hadde mange flotte turer.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

– Hvis muligheten byr seg, blir det kanskje flytting tilbake. Men da må det iallfall komme et crossfitsenter i Verdal. Det nærmeste er vel i Namsos, sier Mari Rotmo som altså bor i Trondheim. Går det som planlagt kommer også kjæresten dit til høsten. Han heter Kristoffer Krokstad og går for tiden på politiskolen i Bodø.