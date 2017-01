Nå kan byggestansen kanskje oppheves

Fredag møttes Bane Nor (tidligere Jernbaneverket), Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune til mekling for å finne en løsning på planovergangen ved jernbanen i Skogn sentrum. Partene har lenge jobbet med å finne en felles løsning for ombygging av dagens planovergang, men ombyggingen har blitt hindret av uenighet om finansieringen av prislappen på om lag 110 millioner kroner. Partene er enige om å bygge en rundkjøring og en jernbaneundergang på toppen av Holsandlia for kjørende, samt en kulvert for gående og syklende der planovergangen er i dag.

– Nå må planene komme på plass! Den lokale aksjonsgruppen krever at partene blir enige før jul som tidligere lovet.

Ifølge Trønder-Avisa skal Bane Nor gi et svar i løpet av januar på om de opprettholder sin innsigelse mot byggeprosjekter i Skogn sentrum. Hittil har de nektet utbygging av nye boliger og leiligheter i sentrumsområdet inntil en endelig utbyggingsavtale foreligger. Innsigelsen har bestått siden første halvår i 2014, og har stanset alle planlagte utbygginger i sentrumsområdet.

- Vi er enige i planen, men ikke i finansieringsformen. Vi skal bygge jernbane. Det er det vi får midler til. Ikke stedsutvikling og vegprosjekter, sier områdedirektør Kristine Jessen i Bane Nor til Trønder-Avisa lørdag.

Dersom innsigelsen fra Bane Nor videreføres, vil saken gå videre for avgjørelse i departementet. Ordfører Robert Svarva er imidlertid optimistisk etter meklingen, som han tror ender med enighet også om finansieringen.