Stakk fra politikontroll

Klokken 20.00 skulle en politipatrulje stanse en personbil ved Vinne i Verdal, da sjåføren kjørte videre uten å stoppe. Dermed måtte patruljen legge seg på hjul for å prøve å ta igjen bilen.

- Det er åpenbart at føreren skulle ha sett at han skulle stanse for kontroll. Politipatruljen la seg bak og lette etter bilen. De fant den igjen parkert i Lysthaugen. Vi undersøkte området for å finne sjåføren, men det har ikke lyktes å gjøre funn av fører ennå, sier operasjonsleder Kjetil Mollan i Trøndelag politidistrikt i 21.30-tiden lørdag kveld.

Politiet oppretter sak på hendelsen og fortsetter med å spore opp sjåføren.