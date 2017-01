Årets første treff for seniorene

Vi fryktet kanskje at seniorene hadde fått litt kort juleferie i år, da vi startet møtevirksomheten allerede 4. januar, men vi skjønte at bekymringen var ugrunnet da 130 tilhørere benket seg i storauditoriet på NORD universitet på Røstad.

Etter vanlig skikk ble møtet åpnet av en elev fra Kulturskolen. Denne gangen var det Markus Sjøbakk. Rektor Oddbjørn Hagen fortalte at Markus var en meget allsidig ung mann. I tillegg til å spille piano, trakterte han også munnspill sang og slagverk. Dessuten spilte han i band og tryllet. Selv om det ikke ble plass til trylleriet i dag, ble det virkelig et one-man-show.

Nå var det på tide å slippe til naturfotografen Trana. Han hadde ikke satt noen tittel på bildekåseriet sitt, men diskuterte litt med seg selv og kom fram til at det måtte hete «Lys og mørke» eller «En kamp for lyset.»

Han startet på Svalbard med en meget spektakulær film om en kamp mellom en isbjørn og en polarmåke. Det måtte vel være Davids kamp mot Goliat, men utrolig nok flakset måsen litt tummelumsk av gårde etter 20 minutters nærkamp. Noen skal bare overleve.

Etter noen Svalbardbilder kom han til den naturen han mente tok prisen; nemlig den trønderske naturen. Han reklamerte for all slags natur vi har i nærområdene våre, og mente det var nok å ta av, det spørs hvordan vi ser verden. Bildene var mesterlige enten det var en utrolig hoppende hare i vinterdrakt, fjellrev i vinterpels i Børgefjell eller sjøfugl en midtsommernatt på Sklinna. Vi fikk et lite innblikk i fotografens tålmodighet og utholdenhet. Her var sannelig ikke bare å knipse i vei. Kongeørna lot til å være idealfuglen, ikke på grunn av majestetisk framferd, men fordi den aldri jaktet viss den ikke trengte mat! Hvordan hadde verden sett ut viss den kongen hadde bestemt mon tro?

I følge Trana utvikler vi oss når vi presser grensene våre, vinner en liten seier ved å tørre noe som vi egentlig ikke tør. Da skjer det noe oppi hodene våre. Vi forvalter naturen, vi skal ha den med oss videre, vi skal overlevere den til etterkommerne våre, og da trengs både forståelse og kjærlighet.

«Livet er en vandring i lys og mørke og i mellom ligger alle fargene».

Kristin Mahle