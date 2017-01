Mister førerkortet etter grøftekjøring

En mann i 20-årene fra Verdal må belage seg på en periode uten førerkort etter bilkjøring i Verdal sentrum natt til søndag. Klokken 05.20 fant politiet en bil i grøfta ved den siste rundkjøringen før Stiklestadalleen i Verdal sentrum, men fant ingen sjåfør eller bileier på stedet. Etter hvert fant de imidlertid fram til føreren.

- Det var ikke folk på stedet, men vi kom i kontakt med føreren, som var på et annet sted. Han er nå mistenkt for kjøring i beruset tilstand, og ble framstilt for prøvetaking. Han blir også anmeldt og mister førerkortet.