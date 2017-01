Oda på tredjeplass

Fylkeslaget til SV gjennomførte i helgen sitt nominasjonsmøte før høstens stortingsvalg. Et enstemmig møte valgte da å følge valgkomiteens innstilling, og satte Torgeir Strøm fra Fosnes på førsteplass på stortingslista. Siv Furunes fra Inderøy tar andreplassen foran Oda Amalie Kise Hjertstrøm fra Levanger. Morten Harper fra Stjørdal tar fjerdeplassen, mens Sølvi Sæther fra Levanger tar femteplassen. Anita Karlsen fra Verdal har niendeplassen på lista.

Oda fra Levanger foreslås på tredjeplass Nominasjonskomiteen til Nord-Trøndelag SV har satt opp sitt forslag til valgliste for Stortingsvalget 2017.

- Et enstemmig nominasjonsmøte har vedtatt å følge komiteens innstilling, og nå er vi klare for å kjempe for å ta vare på distriktene, miljøet og velferdsstaten, skriver fylkeslaget på sine hjemmesider.