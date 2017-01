Ridder Anton Sætevik

I torsdagsavisa skrev vi om Arnulf Haga, Hildegunn Eggen og Jostein Holmen som alle av H.M. Kongen er utnevnt til ridder av St. Olavs Orden.

– Et spørsmål som aktualiseres er jo imidlertid hva kvalifiserer for å bli betegnet som verdaling? skriver Ove Voldseth til Innherred. Han henviser til artikkelen om Anton Sætevik i Årboka for 2016 fra Verdal historielag. Her går det fram at Sætevik også ble Ridder av 1. klasse.

– Han er blitt utelatt fra omtale i mange sammenhenger der han burde vært med, kanskje nettopp fordi han bodde og virket i Verdal, men kom fra et annet sted? skriver Voldseth.

Vi tar her med litt fra årbok-artikkelen, som er ført i pennen av Voldseth: (...) Anton Sigurd Sætevik ble født i Hyllestad i Sogn i 1900 og var prest på Innherred i drøyt 40 år. Etter ordinasjonen i 1929ble han res. kap. i Verdal med bosted i Vuku. Fra 1935 til 1948 var han sokneprest i Ytterøy prestegjed, og kom tilbake til Verdal i 1948, da som sokneprest, en tjeneste han hadde fram til ugangen av 1969. Fra 1955 til 1970 var han prest i Sør-Innherad med bosted Stiklestad. (...)

Av samtiden ble han anerkjent for det oppofrende arbeidet han la ned på Stiklestad for at det historiske stedet skulle bli et naturlig sentrum ved olsok, med høytidsgudstjeneste i kirka og feststunder på stemneplassen.

I 1969 ble han tildelt Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt arbeid for kirken og samfunnslivet. Han ble i samtiden betegnet som «ein flink administrator, ein dugande forkynner, en hjertevarm sjelesørger.»

Anton Sætevik døde i 1980.