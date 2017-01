Rotary takket Kari for laget med heder

I 1962 ble Verdal Rotaryklubb stiftet. Klubben har i alle år vært nært knyttet til Verdal hotell og har hatt alle møter der. Det samme gjelder klubbens fester og andre sammenkomster. Arne Lerberg, som da drev hotellet, var blant stifterne av klubben.

– Verdal hotell har vært en viktig kulturinstitusjon også for bygdas innbyggere. Hotellet har dannet en fin og verdig ramme for alle typer familiearrangement, for barnedåp, konfirmasjoner, brylluper og minnestunder ved begravelser. Lokale lag og foreninger benytett hotellets møterom, og selvsagt var hotellet en viktig del av turisme og reiseliv.

Det sa Rotaryklubbens leder, Levin Nestvold, da han under klubbens møte forleden overrakte Paul Harrig Fellow, Rotarys høyeste hederstegn, til Kari Lerberg. Hun overtok hotelldrifta etter sin far, og i tråd med hans engasjement. Nå har hun avsluttet som eier og driver av hotellet, og Rotary ville takke henne på en skikkelig måte.

– Kari Lerberg kjennetegnes som en svært dyktig og krevende leder. Hun stiller store krav til seg selv og sine medarbeidere. Dette for å kunne levere hotelltjenester, mat og servering av høy kvalitet. Hotellet har høstet stor anerkjennelse for å ta seg av lokale mattradisjoner. Kari har vært en aktiv direktør, der hun selv har tatt del i alle sider av hotellarbeidet, sa Nestvold.

Han sa på vegne av klubben at Rotary er svært takknemlig for at de har fått husrom på et slik trivelig hotell, og han ga uttrykk for takknemlighet for de gode år med Kari Lerbert i førersetet på hotellet. Levin Nestvold la heller ikke skjul på at Rotary-klubben flere ganger har forsøkt å verve Kari Lerberg som medlem. Men uten hell.

– Hun har egenskaper som i høyeste grad svarer til Rotaryss idealer. Men Kari har avvist alle frieriene - hun vil være fri til å ta seg av alle - og ikke binde seg til en bestemt organisasjon, sa han.