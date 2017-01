To personer gikk på E6

Klokken 02.17 natt til søndag fikk politiet melding om at to trolig berusede personer gikk i veibanen på E6 mellom Skogn og Gråmyra i nordgående kjøreretning. Innen få minutter rykket politiet ut for å lokalisere duoen, men lyktes ikke med søket.

- Patruljen var der klokken 02.32, men da fant de ingen personer langs veien. Vi antar at det har ordnet seg på noe vis, sier operasjonsleder Ole Tuset ved Trøndelag politidistrikt.