- Unikt i internasjonal sammenheng

Korallrevene i Trondheimsfjorden innehar en verdensrekord og blir nå et marint verneområde.

Det har gått flere år siden arbeidet med å verne Trondheimsfjordens korallrev ble påbegynt, men nå nærmer det seg verning av flere områder. Tauterryggen ble vernet i 2013 som marint verneområde, og Skarnsundet er nå foreslått som et marint verneområde sammen med Børgin i Trondheimsfjorden. Det er antatt at over 700 forskjellige arter lever i og ved slike rev, og noen av disse er helt avhengig av korallrevene.

- Spektakulære

Allerede i 2009 ble det meldt oppstart av planarbeidet for å verne Børgin og Skarnsundet. Siden har arbeidet pågått, og i 2015 mottok Fylkesmannen cirka 30 høringsinnspill fra ulike berørte parter om verneprosjektet. Inderøy kommune og Steinkjer kommune har gitt uttrykk for at de ikke ønsker vern, ifølge høringsuttalelser i 2015.

- Korallrevene i Trondheimsfjorden er spektakulære og vakre, men korallrevene utgjør også en svært viktig økologisk funksjon i Trondheimsfjorden. Spesielt er revene i tilknytning til Skarnsundet og Tautra (Tauterryggen) særlig spennende biologisk sett. Disse korallrevene ligger svært grunt og Skarnsundet innehar faktisk verdensrekorden for grunneste forekomst av steinkorallen Lophelia Pertusa, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på sine hjemmesider.

Rekordgrunne rev

Det som gjør Trondheimsfjorden så spesiell er den grunne dybden for å finne korallrev. Langs Norgeskysten finnes revene oftest på mellom 200 og 400 meters dyp, men i Trondheimsfjorden finnes flere korallrev på mindre enn 50 meters dyp.

- Dette er unikt også i internasjonal sammenheng, skriver Fylkesmannen.

Fylkesmannen har laget en oversikt over kartlagte arter, som er publisert på deres hjemmesider.