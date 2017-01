Aksel trivdes både i Verdal og Levanger

– Jeg skjønner ikke helt dette. Hvorfor kunne dere ikke blitt enig? Levanger og Verdal passer utmerket sammen. Jeg hadde det helt topp jeg – enten jeg var på Øra eller sammen med nessebyggen.

Aksel Svensson (59) har stoppet bilen på Liertoppen mellom Oslo og Drammen. Selv om trivselen ikke var noe å klage på i hjemtraktene, så har faktisk Asker nå vært hjemmet hans siden 1980.

Det var litt tilfeldighetene som gjorde at Aksel dro sørover. Hans daværende kjæreste – nessebyggen Sissel Salater – måtte ta pliktåret sitt i Oslo etter å ha gått Postskolen.

Det var et postkontor på Dikemark psykiatriske sykehus. Aksel var ferdigutdannet sykepleier fra Levanger, og sykehuset hadde også behov for folk. Dermed var valget lett. Verdalingen og nessebyggen gjorde askerbøringer av seg.

Fotballkarrieren fortsatte med tre år i Stabæk og like mange i Asker før han ga seg som 30-åring.

Sissel og Aksel fikk datteren Mari sammen. Hun er i dag 33 år, har tre barn og bor i Asker.

I dag er Aksel gift med Gunvor, og de har er en sønn – Petter. Han er født i 1995, og har gått i pappas fotballspillende fotspor som spiller på Asker sitt A-lag.

Aksel har jobbet innenfor psykiatrien hele sitt yrkesaktive liv.

I 2000 startet han og to andre et privat helseforetak for «folk som faller mellom alle stoler», slik Akser kaller det.

– Ja, det var faktisk mottoet til firmaet. Vi var tidlig ute som satset såpass stort innenfor dette segmentet.

Firmaet ble solgt i 2007. Da hadde de 70 beboere over det ganske land, og omsatte for 150 millioner kroner.

Det har nok vært travle tider, for Aksel jobbet mer eller mindre heltid på Dikemark samtidig som de drev firma på fritiden.

I dag jobber han som nattevakt på Dikemark, og det gir han mulighet til å oppsøke sitt paradis på jord – hytta på Kvitfjell.

– Ja, der trives jeg. Jeg håper å få til opp mot 70 dager på hytta i løpet av vinteren. Alpinløypa går rett utenfor stuedøra, men det blir også mange mil på langrennsskiene. Jeg må da prøve å holde formen ved like i en gammel skrott.

Hva savner du fra tiden på Innherred?

– Fra Verdal savner jeg familien selvsagt. Mine foreldre lever jo i beste velgående. Og så savner jeg hytta ved Åbofjellet i Sandvika. Vi har hatt hytte der siden 60-tallet, og fisketurene der er gode minner.

Fra Levanger så savner jeg fotballgjengen fra Nessegutten-tida. Det var en flott gjeng med humørsprederen Tore Hagen i spissen. Jeg prøver å få møtt flere av dem når jeg er i Trøndelag.

Hva savner du minst?

– Det er i grunnen ikke så mye. De første åra jeg bodde på Østlandet, så var det kanskje klimaet. Tørre fine somre og stabilt vintervær var det den gang, men det ser da ut som det er jevnet seg ut med åra.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer på hver side av Rinnelva?

– Facebook funker jo bra både i Levanger og Verdal, og selvsagt leser jeg Innherred på nett – i tillegg til et par andre aviser litt lenger nord og sør. Det blir selvsagt en og annen telefonsamtalen også både til foreldre og søsken på Verdal.

Ditt beste minne?

– Vi ble kretsmestere i lilleputt i 1969. Det var full buss fra Verdal til Guldbergaunet, og vi slo Steinkjer på deres hjemmebane. Du kan tro det var stemning på bussen tilbake, og midten sto trener Øystein Lerfald og var sikkert mest stolt av alle. Det var et stort øyeblikk for en 12-åring.

Opprykket med Nessegutten til daværende 2. divisjon i 1975 er også et godt minne.

Noe sjanse for retur til barndommens trakter?

– Det er nok lite aktuelt med både barn og barnebarn her nede, men jeg drar ofte nordover på besøk, og det vil jeg fortsette med.