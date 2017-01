Inviterer naboene til strategimøte

Møtet er en logisk konsekvens av at Innherred samkommune snart er historie, og Levanger og Verdal vil presentere sine planstrategiske utfordringer.

Svenskene bedt

I møtet ønsker man å avklare og diskutere interkommunal og regional planlegging, og en rekke konkrete saker skal på dagsorden. Steinkjer, Inderøy, Frosta, Stjørdal, Trondheim komune er invitert - det samme er Åre kommune, Fylkesmannen, KS, fylkeskommunen, Statens vegvesen.

Tre og en halv time er satt av til møtet i kommunestyresalen i Verdal tirsdag 17. januar, og tida trengs for å drøfte omfattende saker. Administrasjonssjef Ola Stene i Innherred samkommune skisserer dasgsorden, som blant annet reiser spørsmålet rundt et framtidig regionråd når samkommunen fases ut. Han ramser ellers opp en rekke ulike tema, og et av spørsmålene er et komplett sykkelvegnett fra Steinkjer til Trondheim.

Viktig arena

Samferdsel, klima/energi, forskning og utvikling, digitalisering, folkehelse, reiseliv, kultur, jord og skog vil også stå på programmet.

- Miljøverndepartementets veileder er tydelig på at kommunal planstrategi er en viktig arena for å drøfte og avklare behovene for interkommunal planlegging, poengterer Ola Stene.