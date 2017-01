Krasjet i amfetaminrus

Det var midt på dagen 24. feburar i fjor at mannen i 20-årene la avgårde fra Verdal til Levanger bak rattet på en bil.

Mistenkes for å ha kjørt påvirket Ulykken i Mulelia skjedde trolig på grunn av ruskjøring.

I Mulelia sa det pang, da han kjørte inn i bakenden på en annen bil.

– Jeg husker at jeg inntok amfetamin natten forut for kjøringen, ellers husker jeg lite, annet enn at det smalt, forklarte han i Inntrøndelag tingrett.

Husker han ble spurt om det gikk bra

En mann kom deretter og åpnet døren på bilen hans og spurte om han hadde det bra, hvorpå han kjørte bilen til siden av vegen. Deretter husker han at det bar til Sykehuset Levanger for å ta blodprøver. Han husket ikke en gang å ha kjørt på en annen bil.

Blodprøvene ga utslag på både amfetamin, klonazepam og THC, med en konsentrasjon som tilsvarte mer enn 1,2 i promille.

Fengsel, bot og førerkortbeslag

Mannen ble også dømt for kjøring i påvirket tilstand i 2014, og mistet den gang førerretten for tre år. Denne gangen blir det for «alltid» - det vil si minst fem år, med en vurdering hvorvidt vedkommende er skikket til å kunne ta førerkortet på nytt etter den tid.

I tillegg må han sone 27 dager i fengsel og betale 10.000 kroner i bot, en noe mildere straff enn normen på grunn av hans uforbeholdne tilståelse.

Påkjørselen bakfra var ikke av det kraftigste slaget, men det ble ganske mye kø på E6 som følge av hendelsen. Det kunne fått følger i forbindelse med politiutrykningen.