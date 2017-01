Kan bli jaktet på til lille julaften

Det går fram av Miljødepartementets vedtak for sentrale jakttider for perioden 2017-2022. Jakttiden på hjort forblir uendret. I den nye forskriften om jakttider står det at fylkeskommunen kan utsette starten av jakttiden til 5. oktober, og framskynde slutten av hensyn til andre utmarksbrukere.

Nord-Trøndelag fylkeskommune ber nå om høringsinnspill til den lokale forskriften i vårt fylke, og har satt fristen til 13. februar. I Verdal er det endringen av jakttiden for elg som er den mest vesentlige forandringen, og som samkommunen gjerne vil ha innspill på.

- Jakttidene vil nok bli ulike i kommunene i fylket, etter hva som gjenspeiler samfunnsinteressene, skriver saksbehandler Rune Sørholt i Innherred samkommune.

Seks alternativer for elgjakta blir lansert, enten med startdato 25. september eller 5. oktober. Sluttdato for elgjakta kan bli 23. desember, 30. november eller 31. oktober.