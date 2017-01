Reagerer på tittelbruk

Anne Kari Haugdal, kommunalsjef i Verdal kommune, reagerer på tittelbruken og framstillingen i intervjuet med henne i Innherred tirsdag 10. januar.

Hun presiserer at svarene ikke var om 98-åringen som ikke har fått sykeheimsplass. Haugdal har uttalt seg på generelt grunnlag.

– Kommunen kan ikke, på grunn av taushetsplikt, kommentere enkeltpersoner og saker før taushetsplikten er opphevet, sier Haugdal.

Tittelen på artikkelen var «Skylder på influensaepidemi».

Skylder på influensaepidemi Har ført til overbelegg på Verdal bo- og helsetun.

Bakgrunnen for svarene til Haugdal var at Innherred i den siste tiden fått to nye henvendelser fra pårørende som er frustrert over sykehjemsituasjonen i Verdal.

Innherred ba således om å få forklart situasjonen som har oppstått etter 2015-vedtaket om reduksjon institusjonsplasser ved Ørmelen. Det var dette Haugdal kommenterte, og ikke enkeltsaken om Jorid Lund.