Brubygger i dress

– Vi jobber hver dag for Trøndelag og trøndere – ikke for å få med Norge i EU eller lignende. Jeg syns det er drømmejobben!

25 år gamle Filip Jessen fra Momarka i Levanger ser store muligheter for trøndersk næringsliv der han sitter som ny medarbeider på Trøndelags Europakontor i Brussel. Filip er fersk trainee på kontoret ledet av verdalingen Vidar Segtnan.

Trøndelags Europakontor har til formål å utvikle Trøndelag som region. Da må man også være til stede der mye av beslutningene som påvirker Norge, og videre igjen Midt-Norge, tas.

– Jeg og resten av kontoret arbeider med å være en brubygger mellom Trøndelag og EU. Vi er jo som kjent ikke med i EU, men på en måte 90 prosent medlem likevel. Vi deltar i masse ulike samarbeid, og her er det masse uforløst potensial. Horisont 2020 er for eksempel en pengepott på rundt 80 milliarder euro som ligger tilgjengelig for bedrifter i EU, også Norge, til innovasjon. Her er det penger å hente! Mitt fokusområde er klima og energi, alt fra grønne løsninger, vindkraft, olje/gass til klimamål. Klima er jo noe som berører oss alle. Heldigvis ligger Momarka høyt over havoverflaten, spøker Filip.

Vikar med generøs lønn

Han begynner å bygge opp en slagferdig CV. Filip har bachelorgrad i europastudier ved NTNU og en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bern. Han har tidligere jobbet ved den norske ambassaden i Sveits. Men i høst var han på hjemlige trakter. Som vikarlærer i tysk ved Verdal videregående skole.

– Det var fantastisk, selv om min lærererfaring var lik null da jeg begynte, og læringskurven tilsvarende bratt. Utrolig hyggelige kolleger og elever! En ekstra hilsen til alle dere på lærerrommet Drømmehagen. I tillegg til å lære masse, trivdes jeg veldig godt – muligens hjulpet av en generøs vikarlønn? Behersker du tysk og har ekstra tid til overs, så ta kontakt med Elisabeth Brørs. Hun deler ut et halvt kongerike for tyskvikarer i disse dager.

– Har du en favoritt tyskregle – «durch, für, gegen...»?

– Uff, her burde jeg vel hatt et klart svar. I mine øyne er den klassiske preposisjonsregelen fullstendig ubrukelig. Jeg har laget meg noen egne, men de er såpass spesifikke og nitid at man nok får påvist autisme for mindre.

Kalksmak på drikkevannet

Globetrotteren, eller kanskje eurotrotteren?, synes det er storveies å være der det skjer. Han har likevel ingen ambisjoner om å bli utenlands på livstid – med kalk i drikkevannet og vegg til vegg-teppe på badet, som han selv sier.

– Det som motiverer meg er vel det å se litt av verden, lære et nytt språk og slikt. I en kjøreradius på to timer fra Levanger har vi Melhus, Åre og Namdalseid. Fra Brussel når du fem forskjellige land.

– Er verden på bristepunktet eller har det aldri vært bedre – de lærde strides?

– Jeg personlig tror ikke terror er den største utfordringen vi står ovenfor. Ingen kan gardere seg mot en trailer som løper løpsk. Ofre frihet for sikkerhet, og den biten der. Derimot er det ikke store ledigheten som skal til før hele oljefondet er slukt. Jeg ser med argusøyne på både innvandrere og nordmenn som altfor lett ender på Nav. Det og oljeprisen har nok mye å si for min og din lommebok. I tillegg spiller kineserne endelig på lag, og da er det grunn til å tro at verden faktisk går i riktig retning. Ifølge enkelte medier står vi jo på randen av tredje verdenskrig. Forholdet mellom USA og Russland kommer nok til å ha mye å si for temperaturen i verden fremover – bokstavelig talt. Men igjen: De sa det ikke var mulig for Sverre å slå seg sammen med Nessegutten, heller.

Hva savner du mest fra Levanger?

– Å gå over Moanflata på vei hjem fra byen om sommeren.

Hva savner du minst?

– Å gå over Moanflata på vei hjem fra byen om vinteren.

Ditt beste Levanger-minne?

– Mange. Den ene seieren i året blant mange herrens tap med IL Sverre. Å prate med halve byen på Torget etter stengetid en mainatt, eller flere av kveldene med dataparty hos venner, med påfølgende klager fra naboer.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer her hjemme:

- Jeg forsøker å lese Innherred på nett hver dag. Spesielt stas med LFK og bitre verdalinger.

Hva skal til for at du kommer tilbake?

– Barn og tid. Levanger er et nydelig sted å vokse opp på. Akkurat passe stort. Men det er dessverre ikke stedet jeg ønsker å bruke 20-årene på. Så jeg må nok bli litt eldre først. Planen er Norge om ikke så altfor lenge, så håper jeg det blir et sted i landet hvor folk sier «læl» og ikke «likevel».