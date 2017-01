Mener du noe om Levanger og Verdal anno 2030?

Ordførerne i våre to nabokommuner inviterer bredt når de nå skal sette kursen for åra fram mot 2030. Innbyggere, kulturliv, nærings- og arbeidsliv, frivilligheten, kunnskapsinstitusjoner og kompetansemiljøer er alle vlekommen til møter hvor temaet heter: «Hva skal Levanger og Verdal være i 2030?»

Møtene finner sted i Levanger rådhus onsdag kveld, og i Verdal rådhus torsdag kveld.

- Dere inviteres til å delta i arbeidet med grunnmuren i den kommunale planleggingen, heter det i invitasjonen fra ordførerne.

Kommunene er gjennom lovverket pålagt å bidra til bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner og å bruke samfunnsplanlegging og planstrategi som verktøy for å oppnå dette.

– Vi ønsker medvirkning fra innbyggere og lokale aktører i arbeidet med å beskrive målbildet, og utfordringer og muligheter i forhold til dette.

I forslaget til målbilde for år 2030, beskriver ordførerne en mengde positive forhold, og de er også positive med tanke på folkevekst. Her stipuleres en vekst over landsgjennomsnittet, med et innbyggertall i Levanger på 23.000 og i Verdal 17.000.