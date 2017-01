Sørgata skal friskes opp

Sørgata i Verdal sentrum har vært mer eller mindre stengt i lange, lange tider. Først ble det lagt nye ledninger for vannforsyning, avløp og overvann, og deretter startet byggingen av det nye teaterhuset.

Fortsatt envegskjøring

Nå har rådmannen fremmet en sak overfor politikerne i plan- og samfunnskomiteen, der administrasjonen ønsker å starte detaljprosjektering. Når detaljene og kostnadene er kjent skal politikerne få gjøre endelig vedtak om å friske opp gata som går fra Haakon VIIs alle og rundt teaterhuset bort til Nordgata.

Fra før har gata vært envegskjørt, og det ønsker rådmannen at den også skal være i fremtiden.

– Det for å få bredere fortau med møbleringsmuligheter og trær på nordsiden av gata, å prioritere gående og syklende mellom Moeparken og jernbaneundergangen, lage såkalt shared space mellom Møllegata og jernbaneundergangen og å få et bredere fortau utenfor teateret, begrunner rådmannen.

Ferdig i løpet av høsten

I gatebruksplanen for Verdal sentrum legges det opp til at Sørgata skal ha bare lokal trafikkfunksjon, og det er anført at Sørgata trenger et kraftig løft visuelt og funksjonelt for å bli hovedferdselsåre for gående og syklende i en grønn akse fra Amfi via Jernbaneparken til Moeparken og Verdalseva på den andre siden.

– Vi ønsker å detaljprosjektere i løpet av vinteren og få jobben ut på anbud til våren. Da kan arbeidet gjennomføres i løpet av sommeren og høsten, konkluderer rådmannen.

Minsaas plass vil ikke bli prioritert å ruste opp i denne omgang. Årsaken er Stiklestad Eiendoms kjøp av de gamle Domus-byggene, og at de trolig vil rive alt sammen.