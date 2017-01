Slik vil de prioritere barne- og ungdomstilbud i Verdal

De siste årene har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyst ut midler til en «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom».

Alle skal ha like muligheter til å delta

Tittelen på ordningen høres ikke altfor oppløftende ut, men det er egentlig en veldig positiv satsing fra regjeringens side for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdommer skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

I 2017 er det satt av rekordhøye 178,4 millioner kroner til ordningen. Pengene deles ut etter grundige søknader som blir vurdert i hver enkelt kommune. I 2015 fikk Levanger 900.000 kroner og Verdal over 1.000.000 kroner til ulike tiltak. Den gangen var totalbeløpet som var satt av for hele landet 40 millioner kroner lavere enn i år.

I komiteen for mennesker og livskvalitet til uka skal politikerne vedta prioriteringen av søknadene som er kommet inn i Verdal.

Rådmannen foreslår følgende rekkefølge:

1. Søknad fra samkommunen om inkludering og deltakelse i meningsfylt fritid og ferie for barn i levekårsutsatte familier - blant annet støtte til drift av UtstyrsBua og målrettet bruk av midler i barnevernstjenesten og Nav.

2. Søknad fra Frivillig Verdal om å tilby sommerarbeid for ungdom, der de har lagt en god plan for å rekruttere ungdom fra målgruppa.

3. Tre søknader fra Frivillig Verdal rettet mot ferie- og mestringsaktiviteter i sommerferien: Tur til Rypetoppen, sommergledeaktiviteter og ridetur til Jorm i Sverige.

4. Søknad fra Verdal kommune til sommerskole. Et ukeslangt tilbud i sommerferien med blant annet besøk på realfags- og teknologisenteret, mat og svømming, fisketur og gårdsbesøk.

5. Et helt nytt tilbud ved Verdal motorsenter, tenkt for 30 ungdommer i tenårene.

6. Støtte til Ungdommens hus.

7. Røde Kors-aktiviteter for barn, med månedlige familiekvelder i tillegg.

8. To søknader fra Frivillig Verdal om aktiviteter i vinterferien: Gratis alpinttur eller badetur til Åre, og vintergledeaktiviteter.

9. To søknader fra frivillig Verdal om aktiviteter i høstferien: Høstglede og downhillsykling i Åre.

10. Søknad fra Verdal orienteringsklubb til tiltaket Råtass og Råtass ekspert. En ukentlig aktivitet i sommerhalvåret. Den prioriteres lavest fordi den mangler en god plan for rekruttering og at det er den eneste aktiviteten hvor det er lagt opp til egenbetaling.