Barnehagen på reinslakting går verden rundt

Får har vel unngått å få med seg at 15 barnehagebarn fra Granstubben barnehage i Henning fikk oppleve reinslakting på nært hold denne uka.

Barnehagen la ut bilder fra opplevelsen på Sussegvola på sin Facebook-side. Tusenvis av mennesker har vært innom. Meningen har vært delte. Noen synes det er forkastelig at små barn får slike opplevelser. Andre har hyllet barnehagen for tiltaket. Saken vakte stor oppmerksomhet i norske medier da den ble kjent.

Nå har også saken nådd store utenlandske medier. I dag er det et stort oppslag på i den amerikanske storavisen New York Times.

— On Tuesday, a group of 5-year-olds from a village in Norway went on a trip to a reindeer slaughterhouse, part of a program to teach them about the ways of the Sami, an indigenous people in Scandinavia who herd the animals, skriver avisen.

De forteller om all debatten som har kommet i kjølvannet av at saken gikk viral.

Også Europas største avis, tyske Bild Zeitung, har brukt mye spalteplass på barnehagen fra Henning.

BLUTIGES SPEKTAKEL IN NORWEGEN

Kindergarten besucht

Rentier-Schlachtung

er overskriften på en stort oppslått artikkel med barnehagens egne bilder fra barnehageturen på Suseggvola.