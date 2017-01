Her er de nye toppene

15.000 forskjellige personer besøkt en eller flere av toppene i fjor. Da konseptet startet i 2006, var tallet 1900. Regner vi sammen alle som har besøkt toppene flere ganger, fikk postene i 2016 til sammen fått 68.650 signeringer.

– Det at så mange benytter tilbudet er kanskje den beste anerkjennelsen til alle som legger til rette for dette, uttalte primus motor Arve Brenne etter at han hadde summert fjorårets imponerende tall.

Fredag 13. og lørdag 14. er det for øvrig premieutlevering. Alle som har levert svarslipp og registrert sine turer på nettet, og har besøkt 10 eller flere topper i 2016 kan hente sine premier på Magneten.

Og her er hva 2017-utgaven kan by på. Noen gjengangere, noen nye. Sesongen starter 1. februar og avsluttes 15. oktober.:

Lette turer

* Kjærlighetsstien, Røstad øvre

* Bergskorsen Midtiveien

* Burtjønna

* Nessestien

* Langfylltjønna, Bukkhaugen

* Volbekken bru, Stokkvola

Middels

* Bukkhaugen

* Stokkvola

* Skjøtingstua

* Hegglia

* Reinsjøen

* Migtjønna

* Skognvulusjøen

* Mælastjønna

* Skalltjønna

* Bølåskammen

Krevende

* Revollen

* Vollsvollen

* Skurdalsvola

* Våttåberget

* Fjellhov